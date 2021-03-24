Кудрявцева рассказала о ночном визите незнакомца в окровавленной одежде

Телеведущая Лера Кудрявцева , находящаяся сейчас в больнице, рассказала об инциденте, который произошел накануне ночью. В ее палату зашел незнакомый мужчина в окровавленной одежде и с «улыбкой на лице». В своем Instagram-аккаунте светская львица призналась, что давно не испытывала такого страха.

Фото: Instagram Instagram

По словам звезды, мужчина явился к ней ночью, когда она не могла уснуть. Он приоткрыл дверь и начал приближаться к ее кровати, игнорируя вопросы Леры о том, не заблудился ли он.

«Я приподнялась, сердечко забилось быстрее, ладошки влажные. Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке»,

— рассказала Кудрявцева, отметив, что давно не испытывала такого страха.