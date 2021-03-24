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Кудрявцева рассказала о ночном визите незнакомца в окровавленной одежде

Катерина Саломе
32 минуты назад
Телеведущая Лера Кудрявцева, находящаяся сейчас в больнице, рассказала об инциденте, который произошел накануне ночью. В ее палату зашел незнакомый мужчина в окровавленной одежде и с «улыбкой на лице». В своем Instagram-аккаунте светская львица призналась, что давно не испытывала такого страха.
Кудрявцева рассказала о ночном визите незнакомца в окровавленной одежде
Фото: InstagramInstagram
По словам звезды, мужчина явился к ней ночью, когда она не могла уснуть. Он приоткрыл дверь и начал приближаться к ее кровати, игнорируя вопросы Леры о том, не заблудился ли он.
«Я приподнялась, сердечко забилось быстрее, ладошки влажные. Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке»,
— рассказала Кудрявцева, отметив, что давно не испытывала такого страха.
Она смогла выпроводить незнакомца из палаты и закрыть за ним дверь. Но он продолжал ломиться обратно, поэтому Лере пришлось придерживать дверь. В результате выяснилось, что мужчина — пациент из соседней палаты, который был не в себе, а кровь у него лилась из-за неаккуратно снятого катетера.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что звезду сериала «Восьмидесятые» избил отец ученицы.
Звёзды,Лера Кудрявцева,
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