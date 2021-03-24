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«Жестко ответила и расплачивалась за это»: Катя Лель призналась, что столкнулась с харассментом

Teleprogramma.proиещё 1
1 час назад
Исполнительница Катя Лель отметилась в серебристом платье с акцентными аксессуарами на премии «Красота без границ». Примечательно, что артистка сделала откровенное заявление на мероприятии.
Катя Лель призналась, что столкнулась с харассментом
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
Прежде всего, знаменитость отметила, что за последнее время выпустила новый трек «Знаки» и свежий альбом «Вибрации любви». «Недавно у меня был сольный концерт», — похвасталась артистка. Лель призналась, что 2020 год был трудным. Она очень сильно устала от ограничений и надеется, что подобного больше не будет.
Также певицу спросили о других неприятностях, которые отразились на ее карьере. Лель заявила: она на собственном примере узнала, что такое харассмент.
«Это вечная тема, начиная еще с советских актеров. Как и всякий интересный человек, с этим явлением сталкивалась. Жестко ответила и расплачивалась за это...»
— передает слова Лель корреспондент портала Teleprogramma.pro.
Звёзды,Катя Лель,
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