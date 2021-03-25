Елена Летучая раскрыла непроходящие последствия коронавируса

По словам Летучей, заразившись коронавирусом, она болела около месяца, а затем еще неделю сидела дома, чтобы никого не заразить.

«А восстанавливаться, честно говоря, мне приходится до сих пор. К сожалению, я пока так и не пришла в себя окончательно, хотя прошло уже несколько месяцев», — призналась телеведущая.

Летучая сообщила, что очень долго ощущала сильную усталость: она не могла заниматься спортом и испытывала трудности, делая зарядку по утрам.

«И в целом состояние было настолько упадническое, что я совсем не чувствовала энергии. Батарейка села», — посетовала она и добавила, что на съемках падала без сил уже в середине дня.

Кроме того, перенесенный COVID-19 повлиял на нервную систему Летучей. Когда ведущая болела, у нее, несмотря на постоянное ощущение усталости, сбился сон. Она также все время чувствовала тревогу, из-за которой не могла даже смотреть фильмы. «Я рада, что сейчас она постепенно уходит», — заключила Летучая.

Телеведущая уточнила, что восстанавливалась после заболевания в специализированной спа-клинике в Испании.