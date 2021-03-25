Весь Рамблер
Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Еще
Почта
На слуху: Шифрин рассказал о невозможности прожить на пенсию
Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Малахов отказался от московской прописки
@malakhov007
Телеведущий
Андрей Малахов
показал паспорт с новой пропиской. Не в Москве! Звезда телешоу решил поддержать малую родину и теперь официально прописан в Апатитах — своем родном городе.
Читать новость полностью.
Летучая о коронавирусе: «Восстанавливаться приходится до сих пор»
globallookpress.com
Телеведущая
Елена Летучая
рассказала, как перенесла коронавирус. Она отметила, что сильная утомляемость преследовала ее еще долго, телеведущая не могла заниматься спортом.
Читать новость полностью.
Дробыш раскрыл детали судебного процесса с Самбурской
РИА Новости
Российский продюсер и композитор
Виктор Дробыш
рассказал о конфликте со звездой сериала «Универ», актрисой
Настасьей Самбурской
. Дробыш вспомнил, что в 2016 году к нему обратилась артистка с просьбой помочь наладить ей музыкальную карьеру.
Читать новость полностью.
Домогаров признался, что потерял смысл жизни после смерти сына
РИА Новости
Артист поделился, что после трагической смерти наследника в 2008 году он не смог справиться с болью утраты. Друзья предложили Домогарову найти утешение в религии.
Читать новость полностью.
Шифрин рассказал о невозможности прожить на пенсию
РИА Новости
Как признался артист, размер его пенсии составляет 13 тысяч рублей в месяц. Он также уточнил, что начал получать ее пять лет назад, когда ему было 60.
Читать новость полностью.
Звёзды
,
Елена Летучая
,
Андрей Малахов
,
Настасья Самбурская
,
Виктор Дробыш
,
РИА Новости
,
2
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Игры
Видео
Тесты
Фото
Подкасты
Ещё
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Женский
Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Гороскопы
Форум
Дом и сад
Дети
Здоровье
Видео
Своими руками
Ещё
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Спорт
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Около спорта
Ещё
Aвто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Доктор
Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Видео
Статьи
Ещё
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ванга
2020 год
Лунный календарь
Гадания
Дизайн человека
Ретроградный Меркурий
Психология
Восточный гороскоп
Сонник
Зодиак
Календарь Майя
2021 год
Имена
Нумерология
Ещё
Путешествия
Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Ещё