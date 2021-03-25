На слуху: Шифрин рассказал о невозможности прожить на пенсию

Артист поделился, что после трагической смерти наследника в 2008 году он не смог справиться с болью утраты. Друзья предложили Домогарову найти утешение в религии.

Как признался артист, размер его пенсии составляет 13 тысяч рублей в месяц. Он также уточнил, что начал получать ее пять лет назад, когда ему было 60.