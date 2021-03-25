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На слуху: Шифрин рассказал о невозможности прожить на пенсию

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Шифрин рассказал о невозможности прожить на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Малахов отказался от московской прописки

@malakhov007
Телеведущий Андрей Малахов показал паспорт с новой пропиской. Не в Москве! Звезда телешоу решил поддержать малую родину и теперь официально прописан в Апатитах — своем родном городе.

Летучая о коронавирусе: «Восстанавливаться приходится до сих пор»

Телеведущая Елена Летучая рассказала, как перенесла коронавирус. Она отметила, что сильная утомляемость преследовала ее еще долго, телеведущая не могла заниматься спортом.

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Российский продюсер и композитор Виктор Дробыш рассказал о конфликте со звездой сериала «Универ», актрисой Настасьей Самбурской. Дробыш вспомнил, что в 2016 году к нему обратилась артистка с просьбой помочь наладить ей музыкальную карьеру.

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Артист поделился, что после трагической смерти наследника в 2008 году он не смог справиться с болью утраты. Друзья предложили Домогарову найти утешение в религии.

Шифрин рассказал о невозможности прожить на пенсию

Как признался артист, размер его пенсии составляет 13 тысяч рублей в месяц. Он также уточнил, что начал получать ее пять лет назад, когда ему было 60.
Звёзды,Елена Летучая,Андрей Малахов,Настасья Самбурская,Виктор Дробыш,РИА Новости,
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