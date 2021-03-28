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Сын Анастасии Заворотнюк неожиданно сменил фамилию

Teleprogramma.proиещё 2
3 часа назад
Анастасия Заворотнюк – трижды мама. Старших детей Анну и Майкла актриса родила во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. На днях стало известно, что единственный сын решил сменить фамилию. В Instagram он решил взять фамилию отца.
Известно, что Майкл жил в США, но после того, как звездная мама заболела, вернулся в Россию. В начале лета ему исполнится 21 год. Он студент МГИМО и избегает вопросов о семейной жизни.
Напомним, также у Заворотнюк есть младшая дочь Мила, которая родилась в октябре 2018 года от фигуриста Петра Чернышева. Спортсмен стал четвертым мужем актрисы в 2008 году.
Звёзды,Дмитрий Стрюков,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,МГИМО,
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