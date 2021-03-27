Как сейчас выглядит звезда нулевых Ферги

Певица Ферги прославилась благодаря своему участию в группе The Black Eyed Peace, и в нулевых она была настоящей иконой стиля и примером для подражания. Сейчас девушка уже не является участницей группы, но ее имя все равно на слуху. "Рамблер" рассказывает, чем она занимается и как выглядит сейчас.

1/9 Певица Ферги прославилась благодаря своему участию в группе The Black Eyed Peace, и в нулевых она была настоящей иконой стиля и примером для подражания. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Сейчас девушка уже не является участницей группы, но ее имя все равно на слуху. Фото: Кадр из видео 3/9 У группы The Black Eyed Peace был ошеломительный успех до начала 2010-х годов. Фото: @fergie 4/9 Их песни были в топах всех радиостанций и звучали буквально из каждого утюга, но в 2011 году они объявили о распаде. Фото: @fergie Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 С тех пор Ферги успела записать сольный альбом, выйти замуж и развестись, а еще родить сына и стать светской львицей. Фото: @fergie 6/9 Несмотря на то, что она практически не дает инфоповодов о себе, она часто мелькала на светских мероприятиях и дружит с другими звездами. Фото: @fergie 7/9 В 2015 году группа The Black Eyed Peace воссоединилась, но Ферги не присоединилась к коллегам. Фото: @fergie Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Она ведет свою жизнь и решила продолжить сольную карьеру. Фото: @fergie 9/9 Периодически Ферги выпускает синглы и клипы. Фото: @fergie

У группы The Black Eyed Peace был ошеломительный успех до начала 2010-х годов. Их песни были в топах всех радиостанций и звучали буквально из каждого утюга, но в 2011 году они объявили о распаде.

С тех пор Ферги успела записать сольный альбом, выйти замуж и развестись, а еще родить сына и стать светской львицей. Несмотря на то, что она практически не дает инфоповодов о себе, она часто мелькала на светских мероприятиях и дружит с другими звездами.