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Как сейчас выглядит звезда нулевых Ферги

Елизавета Назарова
2 часа назад
Певица Ферги прославилась благодаря своему участию в группе The Black Eyed Peace, и в нулевых она была настоящей иконой стиля и примером для подражания. Сейчас девушка уже не является участницей группы, но ее имя все равно на слуху. "Рамблер" рассказывает, чем она занимается и как выглядит сейчас.
Певица Ферги прославилась благодаря своему участию в группе The Black Eyed Peace, и в нулевых она была настоящей иконой стиля и примером для подражания.
1/9 Певица Ферги прославилась благодаря своему участию в группе The Black Eyed Peace, и в нулевых она была настоящей иконой стиля и примером для подражания.
Фото: globallookpress.com
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Сейчас девушка уже не является участницей группы, но ее имя все равно на слуху.
2/9 Сейчас девушка уже не является участницей группы, но ее имя все равно на слуху.
Фото: Кадр из видео
У группы The Black Eyed Peace был ошеломительный успех до начала 2010-х годов.
3/9 У группы The Black Eyed Peace был ошеломительный успех до начала 2010-х годов.
Фото: @fergie
Их песни были в топах всех радиостанций и звучали буквально из каждого утюга, но в 2011 году они объявили о распаде.
4/9 Их песни были в топах всех радиостанций и звучали буквально из каждого утюга, но в 2011 году они объявили о распаде.
Фото: @fergie
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С тех пор Ферги успела записать сольный альбом, выйти замуж и развестись, а еще родить сына и стать светской львицей.
5/9 С тех пор Ферги успела записать сольный альбом, выйти замуж и развестись, а еще родить сына и стать светской львицей.
Фото: @fergie
Несмотря на то, что она практически не дает инфоповодов о себе, она часто мелькала на светских мероприятиях и дружит с другими звездами.
6/9 Несмотря на то, что она практически не дает инфоповодов о себе, она часто мелькала на светских мероприятиях и дружит с другими звездами.
Фото: @fergie
В 2015 году группа The Black Eyed Peace воссоединилась, но Ферги не присоединилась к коллегам.
7/9 В 2015 году группа The Black Eyed Peace воссоединилась, но Ферги не присоединилась к коллегам.
Фото: @fergie
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Она ведет свою жизнь и решила продолжить сольную карьеру.
8/9 Она ведет свою жизнь и решила продолжить сольную карьеру.
Фото: @fergie
Периодически Ферги выпускает синглы и клипы.
9/9 Периодически Ферги выпускает синглы и клипы.
Фото: @fergie
У группы The Black Eyed Peace был ошеломительный успех до начала 2010-х годов. Их песни были в топах всех радиостанций и звучали буквально из каждого утюга, но в 2011 году они объявили о распаде.
С тех пор Ферги успела записать сольный альбом, выйти замуж и развестись, а еще родить сына и стать светской львицей. Несмотря на то, что она практически не дает инфоповодов о себе, она часто мелькала на светских мероприятиях и дружит с другими звездами.
В 2015 году группа The Black Eyed Peace воссоединилась, но Ферги не присоединилась к коллегам. Она ведет свою жизнь и решила продолжить сольную карьеру. Периодически Ферги выпускает синглы и клипы.
Звёзды,Фото,
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