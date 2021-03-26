«Человек, избивающий жену»: Джонни Депп снова проиграл суд

Эмбер Херд в очередной раз доказала, что “Джек Воробей” — абьюзер. Похоже, Джонни Деппу уже никогда не удастся восстановить свою репутацию. Все его попытки доказать, что он белый и пушистый в семейной жизни проваливаются с оглушительным треском.

В конце прошлого года звезда Голливуда снова сделал попытку отмыться от позора и подал иск к бывшей жене Эмбер Херд и издательству, которое назвало Деппа с ее слов “человеком, избивающим жену”. И снова фиаско.

Депп даже сам присутствовал на заседании, не доверяя своему адвокату, которого заподозрил в симпатии к бывшей супруге. Эмбер Херд тоже не смогла пропустить представления и появилась в зале суда, чтобы в очередной раз представить доказательства своим словам. Суд снова встал на сторону актрисы и посчитал правомерным данную Деппу изданием характеристику.

Он так и остался “человеком, избивающим свою жену”. Эмбер потом выложила решение суда в своем Instagram, поблагодарив всех, кто ее поддерживал.

«Нанес травмы около 12 раз», – гласит текст.

А неоднозначные заявления со стороны звезды связали еще и с многолетним употреблением различных веществ. Первый раз дело о клевете Джонни Депп проиграл осенью прошлого года. Западные СМИ прошлись по этому факту, подвергнув критике сотрудничество звезды с кинокомпаниями. В частности, его работу в кинокартине «Фантастические твари, и где они обитают».