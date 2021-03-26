«Человек, избивающий жену»: Джонни Депп снова проиграл суд

Эмбер Херд в очередной раз доказала, что “Джек Воробей” — абьюзер. Похоже, Джонни Деппу
уже никогда не удастся восстановить свою репутацию. Все его попытки доказать, что он белый и пушистый в семейной жизни проваливаются с оглушительным треском.
В конце прошлого года звезда Голливуда снова сделал попытку отмыться от позора и подал иск к бывшей жене Эмбер Херд и издательству, которое назвало Деппа с ее слов “человеком, избивающим жену”. И снова фиаско.
Депп даже сам присутствовал на заседании, не доверяя своему адвокату, которого заподозрил в симпатии к бывшей супруге. Эмбер Херд тоже не смогла пропустить представления и появилась в зале суда, чтобы в очередной раз представить доказательства своим словам. Суд снова встал на сторону актрисы и посчитал правомерным данную Деппу изданием характеристику.
Он так и остался “человеком, избивающим свою жену”. Эмбер потом выложила решение суда в своем Instagram, поблагодарив всех, кто ее поддерживал.
«Нанес травмы около 12 раз», – гласит текст.
А неоднозначные заявления со стороны звезды связали еще и с многолетним употреблением различных веществ. Первый раз дело о клевете Джонни Депп проиграл осенью прошлого года. Западные СМИ прошлись по этому факту, подвергнув критике сотрудничество звезды с кинокомпаниями. В частности, его работу в кинокартине «Фантастические твари, и где они обитают».
Джонни Депп тогда очень сильно возмущался, что все приняли на веру точку зрения Эмбер Херд, но никто не желает выслушать его версию событий. Похоже, после вчерашнего суда он разочарован в справедливости еще больше. Тем более, что ему активно предрекают закат карьеры после скандала.