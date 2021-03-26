На слуху: Рост объяснил, почему перестал дружить с Нагиевым

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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@dmitryshepelev

В семье 38-летнего шоумена произошло радостное событие — он вновь стал отцом. Роды проходили в одном из элитных клиник столицы — Лапино, имя ребенка не раскрывается.

Катя Лель ответила на вопросы об инопланетянах и рассказала, что недавно видела НЛО прямо возле своего дома.

кадр из передачи "Осторожно модерн"

Актер Сергей Рост в студии программы «Судьба человека» рассказал об отношениях с телеведущим Дмитрием Нагиевым.

@zhigunov_sergey

Актер Сергей Жигунов спровоцировал буйную реакцию своих подписчиков в Instagram. Дело в том, что артист опубликовал новую фотографию. На ней есть одна примечательная деталь - на безымянном пальце правой руки Жигунова красуется кольцо.

кадр из передачи