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На слуху: Рост объяснил, почему перестал дружить с Нагиевым

Стелла Шмель
55 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Рост объяснил, почему перестал дружить с Нагиевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

@dmitryshepelev
В семье 38-летнего шоумена произошло радостное событие — он вновь стал отцом. Роды проходили в одном из элитных клиник столицы — Лапино, имя ребенка не раскрывается.

Катя Лель заявила о встрече с инопланетянами в центре Москвы

Катя Лель ответила на вопросы об инопланетянах и рассказала, что недавно видела НЛО прямо возле своего дома.

Рост объяснил, почему перестал дружить с Нагиевым

кадр из передачи "Осторожно модерн"
Актер Сергей Рост в студии программы «Судьба человека» рассказал об отношениях с телеведущим Дмитрием Нагиевым.

Жигунов спровоцировал слухи о женитьбе одним снимком

@zhigunov_sergey
Актер Сергей Жигунов спровоцировал буйную реакцию своих подписчиков в Instagram. Дело в том, что артист опубликовал новую фотографию. На ней есть одна примечательная деталь - на безымянном пальце правой руки Жигунова красуется кольцо.

«Постоянно ругались»: Смирнов объяснил, почему распалось трио Comedy Club

кадр из передачи
Трио «Смирнов, Иванов, Соболев» появилось на сцене популярного шоу в 2013 году и сразу понравилось зрителям. Однако Алексей признался, что схожесть характеров, напротив, сыграла с ними злую шутку.
Звёзды,Сергей Жигунов,Катя Лель,Дмитрий Шепелев,
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