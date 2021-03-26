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На слуху: Рост объяснил, почему перестал дружить с Нагиевым
Стелла Шмель
55 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз
@dmitryshepelev
В семье 38-летнего шоумена произошло радостное событие — он вновь стал отцом. Роды проходили в одном из элитных клиник столицы — Лапино, имя ребенка не раскрывается.
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Катя Лель заявила о встрече с инопланетянами в центре Москвы
globallookpress.com
Катя Лель
ответила на вопросы об инопланетянах и рассказала, что недавно видела НЛО прямо возле своего дома.
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Рост объяснил, почему перестал дружить с Нагиевым
кадр из передачи "Осторожно модерн"
Актер Сергей Рост в студии программы «Судьба человека» рассказал об отношениях с телеведущим Дмитрием Нагиевым.
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Жигунов спровоцировал слухи о женитьбе одним снимком
@zhigunov_sergey
Актер
Сергей Жигунов
спровоцировал буйную реакцию своих подписчиков в Instagram. Дело в том, что артист опубликовал новую фотографию. На ней есть одна примечательная деталь - на безымянном пальце правой руки Жигунова красуется кольцо.
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«Постоянно ругались»: Смирнов объяснил, почему распалось трио Comedy Club
кадр из передачи
Трио «Смирнов, Иванов, Соболев» появилось на сцене популярного шоу в 2013 году и сразу понравилось зрителям. Однако Алексей признался, что схожесть характеров, напротив, сыграла с ними злую шутку.
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