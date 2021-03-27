ЖКХ, няня и водитель: раскрыты миллионные траты Киркорова и Волочковой на жизнь

Фото: кадр из "Голубого огонька"кадр из "Голубого огонька"
У музыканта в собственности шикарный особняк, который расположен на Мякининском полуострове в живописной бухте Москвы-реки.
Как отметил Лавров, содержание обходится певцу в 50 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит уборка, освещение общей территории, вывоз мусора, охрана и «коммуналка».
По словам Лаврова, только садовнику Киркоров платит 60 тысяч рублей в месяц. Няням, которые следят за его наследниками, он платит по 150 тысяч рублей каждой. А их у него две. Около 50 тысяч рублей получают домработница и повар.
«Еще не забудьте включить зарплату водителя — 60 тысяч рублей в месяц. И двух телохранителей, а это еще не менее 300 тысяч рублей в месяц. Получается, что Филипп тратит на дом и персонал около двух миллионов рублей в месяц».
Балерина Анастасия Волочкова
, в свою очередь, заявила, что ее расходная часть каждый месяц составляет в районе миллиона рублей. Основное уходит на коммунальные платежи за несколько квартир в Москве и оплату услуг персонала: уборщиков и водителя.
«У меня еще квартира в Питере на Итальянской улице, за которую мне надо выплачивать каждый месяц по 20 тысяч рублей. Еще в Москве на Петровке есть квартира, за которую я плачу по 15 тысяч в месяц. Плюс около ста тысяч у меня уходит на оплату «коммуналки» квартир в Астрахани, которые на меня записал мой бывший муж Игорь Вдовин».