ЖКХ, няня и водитель: раскрыты миллионные траты Киркорова и Волочковой на жизнь

Как отметил Лавров, содержание обходится певцу в 50 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит уборка, освещение общей территории, вывоз мусора, охрана и «коммуналка».

По словам Лаврова, только садовнику Киркоров платит 60 тысяч рублей в месяц. Няням, которые следят за его наследниками, он платит по 150 тысяч рублей каждой. А их у него две. Около 50 тысяч рублей получают домработница и повар.