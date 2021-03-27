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Бейонсе обокрали на один миллион долларов

Мария Грибова
26 минут назад
Из помещений складов в Лос-Анджелесе похитили вещи певицы Бейонсе на сумму один миллион долларов. Об этом сообщили в правоохранительных органах города, передает TMZ.
Бейонсе обокрали на один миллион долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Воры пробрались в хранилище дважды за месяц. Сначала они украли дорогие сумки и платья исполнительницы, а затем вещи одного из ее стилистов.
Полиции пока не удалось найти злоумышленников.
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