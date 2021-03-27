На слуху: раскрыты миллионные траты Киркорова и Волочковой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Кадр из передачи «Поле чудес»

Доцент кафедры аналитической химии уверен, что ведущий нарушил правила и требует 50 тысяч рублей за моральный ущерб и 30 тысяч, чтоб возместить траты на билеты и проживание.

@maximaverin

Актер Максим Аверин жестко раскритиковал популярное на НТВ шоу «Маска». Несмотря на то, что программа полюбилась многим зрителям, звезда фильма «Склифосовский» считает, что у нее есть большой недостаток.

Кадр из «Голубого огонька»

Воры пробрались в хранилище дважды за месяц. Сначала они украли дорогие сумки и платья исполнительницы, а затем вещи одного из ее стилистов.

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