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На слуху: раскрыты миллионные траты Киркорова и Волочковой
Мария Грибова
43 минуты назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
РИА Новости
РИА Новости
Ученый подал в суд на Якубовича после участия в «Поле чудес»
Кадр из передачи «Поле чудес»
Доцент кафедры аналитической химии уверен, что ведущий нарушил правила и требует 50 тысяч рублей за моральный ущерб и 30 тысяч, чтоб возместить траты на билеты и проживание.
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Аверин и Садальский жестко раскритиковали шоу «Маска»
@maximaverin
Актер
Максим Аверин
жестко раскритиковал популярное на НТВ шоу «Маска». Несмотря на то, что программа полюбилась многим зрителям, звезда фильма «Склифосовский» считает, что у нее есть большой недостаток.
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ЖКХ, няня и водитель: раскрыты миллионные траты Киркорова и Волочковой на жизнь
Кадр из «Голубого огонька»
Промоутер
Сергей Лавров
раскрыл сумму, которую поп-король отечественной эстрады
Филипп Киркоров
тратит на содержание своего жилья.
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Бейонсе обокрали на один миллион долларов
globallookpress.com
Воры пробрались в хранилище дважды за месяц. Сначала они украли дорогие сумки и платья исполнительницы, а затем вещи одного из ее стилистов.
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Лещенко ответил на обвинения Собчак в заражении звезд COVID-19
@leshchenko_lv
Когда певец угодил в больницу с COVID-19, некоторые звезды обвинили его в заражении других коллег по шоу-бизнесу коронавирусом. Больше всех была недовольна
Ксения Собчак
.
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