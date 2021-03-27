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На слуху: раскрыты миллионные траты Киркорова и Волочковой

Мария Грибова
43 минуты назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: раскрыты миллионные траты Киркорова и Волочковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученый подал в суд на Якубовича после участия в «Поле чудес»

Кадр из передачи «Поле чудес»
Доцент кафедры аналитической химии уверен, что ведущий нарушил правила и требует 50 тысяч рублей за моральный ущерб и 30 тысяч, чтоб возместить траты на билеты и проживание.

Аверин и Садальский жестко раскритиковали шоу «Маска»

@maximaverin
Актер Максим Аверин жестко раскритиковал популярное на НТВ шоу «Маска». Несмотря на то, что программа полюбилась многим зрителям, звезда фильма «Склифосовский» считает, что у нее есть большой недостаток.

ЖКХ, няня и водитель: раскрыты миллионные траты Киркорова и Волочковой на жизнь

Кадр из «Голубого огонька»
Промоутер Сергей Лавров раскрыл сумму, которую поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров тратит на содержание своего жилья.

Бейонсе обокрали на один миллион долларов

Воры пробрались в хранилище дважды за месяц. Сначала они украли дорогие сумки и платья исполнительницы, а затем вещи одного из ее стилистов.

Лещенко ответил на обвинения Собчак в заражении звезд COVID-19

@leshchenko_lv
Когда певец угодил в больницу с COVID-19, некоторые звезды обвинили его в заражении других коллег по шоу-бизнесу коронавирусом. Больше всех была недовольна Ксения Собчак.
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