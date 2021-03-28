Журналисты узнали, кого дети Киркорова называют мамой

Идиллию, царящую в доме Киркорова, показали в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Журналисты рассказали, как Гусева делает уроки с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровыми.

Сама Гусева объяснила такой факт просто: детям хочется, чтобы у них была мама. А вот кто ею станет, это уже выбор самого певца.