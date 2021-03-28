Журналисты узнали, кого дети Киркорова называют мамой

Дети Филиппа Киркорова называют мамой его приятельницу Екатерину Гусеву. У певца и диджея сложились очень хорошие отношения, Гусева много времени проводит с семьёй певца.
Идиллию, царящую в доме Киркорова, показали в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Журналисты рассказали, как Гусева делает уроки с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровыми.
Дети Киркорова, девятилетняя Алла-Виктория и восьмилетний Мартин давно называют Катю Гусеву мамой, — утверждает журналист телеканала.
Сама Гусева объяснила такой факт просто: детям хочется, чтобы у них была мама. А вот кто ею станет, это уже выбор самого певца.
Алла-Виктория Киркорова родилась в ноябре 2011 года в Майами. Её назвали в честь матери Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой. Через год в США суррогатная мать родила певцу сына Мартина-Кристена. Крёстными детей стали Андрей Малахов и бизнесвумен Наталья Ефремова.