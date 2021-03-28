Отец Жанны Фриске похвастался новой машиной "круче BMW"

Автомобиль Cherry Exeed отец скончавшейся от рака певицы купил на замену своему Range Rover. Стоимость нового "железного коня" Копылова начинается от двух миллионов рублей и растет, в зависимости от комплектации. За машиной он приехал лично и теперь радуется покупке.

"Ждал пять месяцев. Наворочена похлеще, чем BMW. Очень доволен. Сам ездил в Питер, забирал с парома, прямо из их салона", — приводит слова Копылова портал Starhit.

Напомним, 14 апреля состоится судебное заседание, на котором будет решаться судьба доли в квартире покойной певицы в Шмитовском проезде. Родители Жанны Фриске решили продать свои 2/3 в недвижимости и предложили бывшему сожителю их дочери Дмитрию Шепелеву выкупить квартиру.