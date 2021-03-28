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Отец Жанны Фриске похвастался новой машиной "круче BMW"

Слово и Дело
3 часа назад
В преддверии судебного разбирательства с телеведущим Дмитрием Шепелевым, отец Жанны Фриске Владимир Копылов порадовал себя новой машиной. Он купил иномарку ценой более 2 млн руб.
Автомобиль Cherry Exeed отец скончавшейся от рака певицы купил на замену своему Range Rover. Стоимость нового "железного коня" Копылова начинается от двух миллионов рублей и растет, в зависимости от комплектации. За машиной он приехал лично и теперь радуется покупке.
"Ждал пять месяцев. Наворочена похлеще, чем BMW. Очень доволен. Сам ездил в Питер, забирал с парома, прямо из их салона", — приводит слова Копылова портал Starhit.
Напомним, 14 апреля состоится судебное заседание, на котором будет решаться судьба доли в квартире покойной певицы в Шмитовском проезде. Родители Жанны Фриске решили продать свои 2/3 в недвижимости и предложили бывшему сожителю их дочери Дмитрию Шепелеву выкупить квартиру.
Фриске скончалась в 2005 году после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. У нее и Шепелева есть общий сын Платон, мальчик живет с папой.
Звёзды,Владимир Копылов,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,StarHit,
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