Фатеева: «Я жертва нашей медицины»

86-летняя актриса поведала, что больше не может ходить самостоятельно.

Звезда советского кинематографа вынуждена передвигаться на костылях. Она откровенно рассказала о том, что в ее проблемах со здоровьем виноваты врачи. Несколько лет назад у нее диагностировали артроз, который она решила лечить в Израиле. Операция не прошла бесследно.

«Я жертва нашей медицины. Их преступной халатности! У меня была операция по замене тазобедренного сустава. Сама операция прошла хорошо, но в организм попала инфекция. Из-за этого и начались мои проблемы»,

— подытожила кинодива.

«Три месяца я ездила на перевязки, изводила всех друзей и знакомых, которые меня возили в больницу. Но мое состояние не улучшалось. Наоборот, в какой-то момент стало хуже. Развилась инфекция катастрофическая. Мне вызвали "скорую". Затем меня отправили в больницу. Заставили целую неделю лежать в вестибюле, ждать операции... Когда мне всё вскрыли, оказалось, что инфекция съела мягкую ткань и кость. Кость восстановили, а мягкую ткань – нет! Из-за этого всю оставшуюся жизнь я вынуждена ходить на костылях»,

Напомним, что ранее артистка перенесла шесть операций: ей заменили шейку бедра. Наталья Николаевна признается, что не реагирует на сплетни о себе:

«Была операция по замене шейки бедра. Это мое здоровье и моя жизнь. Мне наплевать, что обо мне пишут»,

- рассказывала она в одном из интервью.