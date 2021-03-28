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На слуху: шоу "Маска" могут закрыть из-за слитого списка участников

Мира Маркина
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Муравьева лишилась ребенка на съемках "Карнавала"

Кадр из фильма "Карнавал"
В ходе работы над знаменитым фильмом артистке пришлось научиться кататься на роликах - это было необходимо для съемок нескольких эпизодов. Однако именно ролики и стали причиной страшного инцидента.

Слова Волочковой о возлюбленном проверили на полиграфе

@volochkova_art
Рассказ Анастасии Волочковой о своем возлюбленном проверили на детекторе лжи. Это сделали в эфире программы "Секрет на миллион".

Шоу "Маска" могут закрыть из-за слитого списка участников

Кадр из шоу "Маска"
Популярное шоу "Маска" предлагают закрыть из-за того, что в Сеть попал список участников программы. Об этом сообщает "Собеседник" со ссылкой на одного из сотрудников телеканала, работающего над шоу.

Кожевникова рассказала, почему ушла из кино

@mkozhevnikova
Она отметила, что в последнее время не снималась в кино и сериалах из-за того, что планирует стать продюсером. Кожевникова рассказала, что уже три года инвестирует свои деньги в новый проект.

Журналисты узнали, кого дети Киркорова называют мамой

@fkirkorov
Дети Филиппа Киркорова называют мамой его приятельницу Екатерину Гусеву. У певца и диджея сложились очень хорошие отношения, Гусева много времени проводит с семьёй певца.
Звёзды,Екатерина Гусева,Филипп Киркоров,
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