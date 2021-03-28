На слуху: шоу "Маска" могут закрыть из-за слитого списка участников

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из фильма "Карнавал"

В ходе работы над знаменитым фильмом артистке пришлось научиться кататься на роликах - это было необходимо для съемок нескольких эпизодов. Однако именно ролики и стали причиной страшного инцидента.

@volochkova_art

Рассказ Анастасии Волочковой о своем возлюбленном проверили на детекторе лжи. Это сделали в эфире программы "Секрет на миллион".

Кадр из шоу "Маска"

Популярное шоу "Маска" предлагают закрыть из-за того, что в Сеть попал список участников программы. Об этом сообщает "Собеседник" со ссылкой на одного из сотрудников телеканала, работающего над шоу.

@mkozhevnikova

Она отметила, что в последнее время не снималась в кино и сериалах из-за того, что планирует стать продюсером. Кожевникова рассказала, что уже три года инвестирует свои деньги в новый проект.

@fkirkorov