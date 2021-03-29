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Лариса Долина рассказала о планах на замужество

Диана Товсепова
3 часа назад
Российская певица Лариса Долина заявила, что не собирается больше выходить замуж. Об этом она рассказала в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ
"Замуж я не хочу категорически! Хочу отдохнуть. Я — свободная женщина. Живу в гармонии с собой. Я влюблена в жизнь. У меня складывается карьера прекрасно. Я записала столько новых проектов за последний год. Вот с Гариком Бурито сделали не так давно песню. Она набрала много просмотров в Интернете. Мы с дочкой и внучкой в последние годы отдыхаем вместе. Нам всем комфортно. Ездим в Юрмалу", — заявила звезда.
При этом дочь Долиной, Ангелина Миончинская, отметила, что она прекрасно понимает, почему в последние годы у матери глаза сияют.
"Мне вот уже 38 лет. Мне кажется, что мама нашла себя в конце концов. Она перестала ориентироваться на партнеров. Перестала делать себе и человеку приятно", — объяснила девушка.
Напомним, артистка Лариса Долина была замужем три раза и трижды разведена.
Звёзды,Лариса Долина,НТВ,
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