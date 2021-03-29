"Замуж я не хочу категорически! Хочу отдохнуть. Я — свободная женщина. Живу в гармонии с собой. Я влюблена в жизнь. У меня складывается карьера прекрасно. Я записала столько новых проектов за последний год. Вот с Гариком Бурито сделали не так давно песню. Она набрала много просмотров в Интернете. Мы с дочкой и внучкой в последние годы отдыхаем вместе. Нам всем комфортно. Ездим в Юрмалу", — заявила звезда.
"Мне вот уже 38 лет. Мне кажется, что мама нашла себя в конце концов. Она перестала ориентироваться на партнеров. Перестала делать себе и человеку приятно", — объяснила девушка.