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У Панина обнаружился еще один ребенок

Диана Товсепова
1 час назад
Скандальный актер и звезда "Жмурок" Алексей Панин стал гостем программы Лолиты Милявской "ДНК-шоу", в котором он признался, что у него растет четвертый ребенок.
"С детьми мне точно надо остановиться!" — в шутку пояснил известный артист.
Панин объяснил, что об отцовстве узнал от знакомых. Мать ребенка не хотела, чтоб Панин чувствовал себя виноватым. А сам ребенок живет в другой семье и не знает, кто его настоящий отец.
Артист сейчас живет в Испании с новой супругой. При этом у него есть дочь от брака с Юлией Одинцовой. Еще одна дочь у него есть от гинеколога Татьяны Савиной, а третий ребенок появился на свет от Ольги Маруженко.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Панин намерен продать дочь в модельное агентство.
Звёзды,Татьяна Савина,Алексей Панин,Лолита Милявская,
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