Появилось новое видео тяжелобольной Александры Яковлевой

63-летняя звезда редко показывает свою жизнь, но недавно все же опубликовала новое видео, на котором предстала в шапочке. Несмотря на проблемы со здоровьем, она увлеченно слушает, как мальчик по имени Даня слушает стихотворение Фета «Я пришел к тебе с приветом».

О болезни актриса узнала в 2017 году, а среди первых симптомов была боль в ногах. Медики тогда сообщили, что жить ей осталось несколько месяцев. Но звезда была решительно настроена на лечение. При этом о своей болезни Яковлева рассказала лишь через два года, после чего призвала всех быть внимательней к собственному здоровью.