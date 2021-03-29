Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Появилось новое видео тяжелобольной Александры Яковлевой

Диана Товсепова
3 часа назад
Последние четыре года актриса Александра Яковлева борется со страшным диагнозом — врачи выявили у нее рак груди на последней стадии. Сейчас актриса проходит курсы химиотерапии.
63-летняя звезда редко показывает свою жизнь, но недавно все же опубликовала новое видео, на котором предстала в шапочке. Несмотря на проблемы со здоровьем, она увлеченно слушает, как мальчик по имени Даня слушает стихотворение Фета «Я пришел к тебе с приветом».
«Любимая актриса, прекраснейшая женщина! Спасибо, что вы есть!»; «Умничка! Так держать!»; «Не перестаю восторгаться красотой этой женщины», — комментировали публикацию поклонники.
О болезни актриса узнала в 2017 году, а среди первых симптомов была боль в ногах. Медики тогда сообщили, что жить ей осталось несколько месяцев. Но звезда была решительно настроена на лечение. При этом о своей болезни Яковлева рассказала лишь через два года, после чего призвала всех быть внимательней к собственному здоровью.
Ранее "Рамблер" сообщал об откровении Ирины Безруковой.
Звёзды,Видео,Александра Яковлева,Ирина Безрукова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители