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Стоун рассказала о домогательствах со стороны родного деда

Мария Грибова
1 час назад
Американская актриса Шэрон Стоун заявила о сексуальном насилии со стороны родного деда. Этим она поделилась в интервью изданию New York Times.
Стоун рассказала о насилии со стороны родного дедушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Актриса призналась, что дед по маминой линии растлевал ее вместе с сестрой Келли, когда они были в юном возрасте. Подробнее она об этом написала в мемуарах, которые будут опубликованы в ближайшее время.
По словам Стоун, ее мама отреагировала на признание сдержанно, но была «сбита с толку» из-за услышанного.
Звезда призналась, что решила рассказать об этом миру только после того, как поговорила о случившемся с матерью.
Звёзды,Шэрон Стоун,
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