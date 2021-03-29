Стоун рассказала о насилии со стороны родного дедушки

Американская актриса Шэрон Стоун
заявила о сексуальном насилии со стороны родного деда. Этим она поделилась в интервью изданию New York Times.
Актриса призналась, что дед по маминой линии растлевал ее вместе с сестрой Келли, когда они были в юном возрасте. Подробнее она об этом написала в мемуарах, которые будут опубликованы в ближайшее время.
По словам Стоун, ее мама отреагировала на признание сдержанно, но была «сбита с толку» из-за услышанного.
Звезда призналась, что решила рассказать об этом миру только после того, как поговорила о случившемся с матерью.