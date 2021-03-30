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Звезды Голливуда, которые когда-то были вместе
BigPicture.ru
3 часа назад
Многих известных актеров и музыкантов когда-то связывали неизвестные или забытые отношения, которые сегодня могут шокировать любого фаната!
1/20
Леонардо Ди Каприо и Наоми Кэмпбелл — 1995
Фото:
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2/20
Маколей Калкин и Мила Кунис — с 2002 по 2011
Фото:
BigPicture.ru
3/20
Бритни Спирс и Колин Фаррелл — 2003
Фото:
BigPicture.ru
4/20
Кифер Сазерленд и Джулия Робертс — с 1990 по 1991
Фото:
BigPicture.ru
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5/20
Ленни Кравиц и Николь Кидман — 2003
Фото:
BigPicture.ru
6/20
Вайнона Райдер и Мэтт Дэймон — с 1997 по 2000
Фото:
BigPicture.ru
7/20
Джастин Тимберлейк и Ферги — 1996
Фото:
BigPicture.ru
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8/20
Эштон Катчер и Бриттани Мерфи — 2003
Фото:
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9/20
Эмма Томпсон и Хью Лори — 1979
Фото:
BigPicture.ru
10/20
Дрю Бэрримор и Люк Уилсон — с 1996 по 1999
Фото:
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11/20
Хит Леджер и Хизер Грэм — 2000–2001
Фото:
BigPicture.ru
12/20
Дженнифер Энистон и Винс Вон — с 2005 по 2006
Фото:
BigPicture.ru
13/20
Сандра Баллок и Мэтью Макконахи — конец 1990‑х
Фото:
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14/20
Камерон Диаз и Мэтт Диллон — с 1995 по 1998
Фото:
BigPicture.ru
15/20
Джордж Клуни и Рене Зельвегер — 2001
Фото:
BigPicture.ru
16/20
Райан Гослинг и Сандра Баллок — 2002
Фото:
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17/20
Эдвард Нортон и Сальма Хайек — с 1999 по 2003 год
Фото:
BigPicture.ru
18/20
Шер и Том Круз — 1980‑е годы
Фото:
BigPicture.ru
19/20
Моби и Натали Портман — 2001
Фото:
BigPicture.ru
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20/20
Орландо Блум и Кейт Босуорт — с 2003 по 2006 год
Фото:
BigPicture.ru
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