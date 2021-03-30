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Звезды Голливуда, которые когда-то были вместе

BigPicture.ru
3 часа назад
Многих известных актеров и музыкантов когда-то связывали неизвестные или забытые отношения, которые сегодня могут шокировать любого фаната!
Леонардо Ди Каприо и Наоми Кэмпбелл — 1995
1/20 Леонардо Ди Каприо и Наоми Кэмпбелл — 1995
Фото: BigPicture.ru
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Маколей Калкин и Мила Кунис — с 2002 по 2011
2/20 Маколей Калкин и Мила Кунис — с 2002 по 2011
Фото: BigPicture.ru
Бритни Спирс и Колин Фаррелл — 2003
3/20 Бритни Спирс и Колин Фаррелл — 2003
Фото: BigPicture.ru
Кифер Сазерленд и Джулия Робертс — с 1990 по 1991
4/20 Кифер Сазерленд и Джулия Робертс — с 1990 по 1991
Фото: BigPicture.ru
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Ленни Кравиц и Николь Кидман — 2003
5/20 Ленни Кравиц и Николь Кидман — 2003
Фото: BigPicture.ru
Вайнона Райдер и Мэтт Дэймон — с 1997 по 2000
6/20 Вайнона Райдер и Мэтт Дэймон — с 1997 по 2000
Фото: BigPicture.ru
Джастин Тимберлейк и Ферги — 1996
7/20 Джастин Тимберлейк и Ферги — 1996
Фото: BigPicture.ru
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Эштон Катчер и Бриттани Мерфи — 2003
8/20 Эштон Катчер и Бриттани Мерфи — 2003
Фото: BigPicture.ru
Эмма Томпсон и Хью Лори — 1979
9/20 Эмма Томпсон и Хью Лори — 1979
Фото: BigPicture.ru
Дрю Бэрримор и Люк Уилсон — с 1996 по 1999
10/20 Дрю Бэрримор и Люк Уилсон — с 1996 по 1999
Фото: BigPicture.ru
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Хит Леджер и Хизер Грэм — 2000–2001
11/20 Хит Леджер и Хизер Грэм — 2000–2001
Фото: BigPicture.ru
Дженнифер Энистон и Винс Вон — с 2005 по 2006
12/20 Дженнифер Энистон и Винс Вон — с 2005 по 2006
Фото: BigPicture.ru
Сандра Баллок и Мэтью Макконахи — конец 1990‑х
13/20 Сандра Баллок и Мэтью Макконахи — конец 1990‑х
Фото: BigPicture.ru
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Камерон Диаз и Мэтт Диллон — с 1995 по 1998
14/20 Камерон Диаз и Мэтт Диллон — с 1995 по 1998
Фото: BigPicture.ru
Джордж Клуни и Рене Зельвегер — 2001
15/20 Джордж Клуни и Рене Зельвегер — 2001
Фото: BigPicture.ru
Райан Гослинг и Сандра Баллок — 2002
16/20 Райан Гослинг и Сандра Баллок — 2002
Фото: BigPicture.ru
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Эдвард Нортон и Сальма Хайек — с 1999 по 2003 год
17/20 Эдвард Нортон и Сальма Хайек — с 1999 по 2003 год
Фото: BigPicture.ru
Шер и Том Круз — 1980‑е годы
18/20 Шер и Том Круз — 1980‑е годы
Фото: BigPicture.ru
Моби и Натали Портман — 2001
19/20 Моби и Натали Портман — 2001
Фото: BigPicture.ru
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Орландо Блум и Кейт Босуорт — с 2003 по 2006 год
20/20 Орландо Блум и Кейт Босуорт — с 2003 по 2006 год
Фото: BigPicture.ru
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