Роман с Аленом Делоном и одиночество: судьба Патрисии Каас

Вот она — настоящая француженка: легкая, как дымка, нежная, как аромат флердоранжа, увлекающая за собой, загадочная Патрисия Каас . Она стала популярна в Европе в 80-е годы, а в трещавшем по швам СССР сумела затмить саму Мирей Матье. Но что мы знаем о французской диве и чем она занимается сейчас, когда волны триумфа спали?

ИЗ СЕМЬИ УГОЛЬЩИКА

На самой границе Германии и Франции в регионе Лотарингии в местечке под названием Форбак родилась хрупкая девочка Партисия. Ее отец — шахтер Жозеф Каас — германолотарингец с французским гражданством, а мать Ирмгард — немка из Саара. Младшая из семерых детей Патрисия первые годы своей жизни говорила на франко-лотарингском диалекте, который был очень распространен в департаменте Мозель, где она росла. Петь будущая звезда стала в раннем возрасте. Увлечение дочери активно поддерживала мать, с которой Патрисия была очень близка.

После смерти родителей певица (ей тогда было 19) тосковала много лет. Именно эта тоска и страх потери любимого человека во многом сказались на ее отношениях с мужчинами. Обручальное кольцо матери Каас сняла спустя много лет после того, как осиротела. А плюшевый мишка, подаренный мамой, и сегодня всюду сопровождает Каас как талисман.

В тринадцать лет Патрисия уже активно выступала на сцене. Старший брат помог ей заключить контракт с клубом «Rumpelkammer» в Саарбрюкене. В шестнадцать очаровательная француженка начала работать с модельным агентством. Однако первый успех пришел к ней немного позже.

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА

Музыкальные продюсеры не хотели всерьез воспринимать девушку с хрипловатым голосом. Никому не нужна была вторая Марлен Дитрих . Однако архитектор Бернард Шварц пожелал помочь Каас, вот только успеха певица добилась лишь благодаря судьбоносной встрече с Жераром Депардье . Знаменитый актер услышал пение Патрисии в 1985 году и решил вложиться в ее продвижение.

Первый сингл «Jalous» был написан для Патрисии Франсуа Бернхеймом в соавторстве с женой Депардье Элизабет. Песня не стала хитом, но помогла Каас познакомиться с Дидье Барбеливьеном, подарившим миру легендарную «Mademoiselle Chante Le Blues». Потрясающее исполнение Патрисии вмиг влюбило в нее множество людей и открыли ее для российских слушателей.

Каас почти сразу затмила всех исполнительниц французского шансона, которые были ранее горячо любимы в нашей стране. Она впервые посетила Союз в 1989 году, чтобы в начале 90-х отправиться в первое мировое турне. С тех пор Патрисия регулярно бывает в России.

Eva.ru

ОДИНОКИЙ АНГЕЛ С ХРИПЛЫМ ГОЛОСОМ

Патрисия не любит говорить о личном. Ей 54 года, и это очень мало по меркам современного общества, но певица больше не ищет принца. Да и не ждет больше ничего, как сама многократно признавалась. Каас признается, что часто в жизни делала неверный выбор, о чем сейчас сожалеет. О мужчинах она говорит жестко, но ни в чем их не винит. Семьи у знаменитости так и не случилось, и сейчас она с легким сожалением в голосе признается: время упущено. В нее влюблены миллионы, но женского счастья не подарил ни один. Мир знает о ее романе с самим Аленом Делоном . На вопросы об этой связи Патрисия отвечает туманно, признаваясь, что любила актера, но не шла дальше этой любви.

«Он как отец, но в то же время любовник, хотя не стал им в полном смысле слова. Между нами было столько любви и нежности! И это важнее, чем быть его сто первой женой или женщиной»,— сказала Каас в одном из интервью.

Чтобы одиночество ощущалось не так остро, Патрисия ест перед зеркалом. Она живет одна в Париже. У нее уютная квартирка, которую она обставляла самостоятельно, но человеческого тепла это ей, к сожалению, не заменяет.

Eva.ru

ЖИЗНЬ КИПИТ

На некоторое время Патрисия исчезла со сцены. Певица долго не появлялась в социальных сетях, не выходила на связь с поклонниками и тяжело переживала провал своего нового альбома, увидевшего свет несколько лет назад. И вот, знаменитость, будто почувствовав тревогу фанатов, сообщила, что готовится вернуться к любимым зрителям с новой программой, которая «непременно станет лучшей в ее карьере».