Ирина Безрукова объяснила, почему ушла от Игоря Ливанова

Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ушла от своего первого мужа, актера Игоря Ливанова . Причиной стали чувства к актеру Сергею Безрукову.

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«Это был словно удар молнии. Мне всегда везло на мужчин. И один хорош был, и второй. Сергей был дерзким, красивым, великолепный артист. Он очень упорно ухаживал за мной. Просто приступом брал. Сережа был очень терпеливым. Он пел песни и вел себя как джентльмен. Всегда был рядом. Он просто растопил мое сердце. Он знал, что я была замужем, но это его не останавливало».

Как отметила актриса, она не хочет рассказывать о сложностях, которые были в ее первой семье.

«Я думала в первую очередь про нашего сына Андрея. Но мне подруга сказала, что нельзя жить в ненависти и нелюбви. У Андрюши остался заботливый папа. Он приобрел вторую маму, нынешнюю супругу Игоря. Сергей также уделял ему всегда внимание. Для сына все сложилось наилучшим образом», — сказала актриса.