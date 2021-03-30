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«Нельзя жить в ненависти и нелюбви»: Ирина Безрукова объяснила, почему ушла от Игоря Ливанова

Teleprogramma.pro
3 часа назад
Актриса Ирина Безрукова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ушла от своего первого мужа, актера Игоря Ливанова. Причиной стали чувства к актеру Сергею Безрукову.
Ирина Безрукова объяснила, почему ушла от Игоря Ливанова
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
«Это был словно удар молнии. Мне всегда везло на мужчин. И один хорош был, и второй. Сергей был дерзким, красивым, великолепный артист. Он очень упорно ухаживал за мной. Просто приступом брал. Сережа был очень терпеливым. Он пел песни и вел себя как джентльмен. Всегда был рядом. Он просто растопил мое сердце. Он знал, что я была замужем, но это его не останавливало».
Как отметила актриса, она не хочет рассказывать о сложностях, которые были в ее первой семье.
«Я думала в первую очередь про нашего сына Андрея. Но мне подруга сказала, что нельзя жить в ненависти и нелюбви. У Андрюши остался заботливый папа. Он приобрел вторую маму, нынешнюю супругу Игоря. Сергей также уделял ему всегда внимание. Для сына все сложилось наилучшим образом», — сказала актриса.
Напомним, что ради Сергея Безрукова актриса ушла в свое время от Игоря Ливанова, несмотря на общего ребенка. При этом она была старше Сергея Безрукова на восемь с половиной лет. С ним она в итоге также рассталась.
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