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"Нельзя жить в ненависти": Безрукова объяснила, почему ушла от Ливанова

Мира Маркина
54 минуты назад
Ирина Безрукова в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" рассказала, почему ушла от своего первого мужа Игоря Ливанова. Причиной разрыва стали чувства Ирины к Сергею Безрукову:
"Нельзя жить в ненависти": Безрукова объяснила, почему ушла от Ливанова
Фото: @irina_bezrukova_official@irina_bezrukova_official
"Это был словно удар молнии. Мне всегда везло на мужчин. И один хорош был, и второй. Сергей был дерзким, красивым, великолепный артист. Он очень упорно ухаживал за мной. Просто приступом брал. Сережа был очень терпеливым. Он пел песни и вел себя как джентльмен. Всегда был рядом. Он просто растопил мое сердце. Он знал, что я была замужем, но это его не останавливало".
Актриса призналась, что не хочет распространяться о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться в первом браке:
"Я думала в первую очередь про нашего сына Андрея. Но мне подруга сказала, что нельзя жить в ненависти и нелюбви. У Андрюши остался заботливый папа. Он приобрел вторую маму, нынешнюю супругу Игоря. Сергей также уделял ему всегда внимание. Для сына все сложилось наилучшим образом".
В конце концов, брак Сергея и Ирины продлился 15 лет. Пара развелась в 2015 году.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Безруковой намекали на аборт ради роли.
Звёзды,Игорь Ливанов,Ирина Безрукова,
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