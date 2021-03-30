"Весь день о ней думал": Ивлев вспомнил знакомство с будущей женой

Константин Ивлев поделился подробностями знакомства со своей будущей женой Валерией Куденковой:
Фото: @lera_kudenkova@lera_kudenkova
"У нас вообще смешно вышел диалог: я подошел, спросил, как зовут, как дела. Мы просто поговорили, и я ушел. Номерами не обменивались, только сфотографировались. И я весь день думал о ней и жалел, что номера телефона нет".
После первой встречи шеф-повар "почти не вылезал из Instagram" в надежде, что девушка опубликует совместное фото в социальной сети и отметит его.
Предложение 28-летней возлюбленной 47-летний Ивлев сделал в рамках реалити-шоу. Пара зарегистрировала брак 14 февраля в одном из ЗАГСов Москвы. Об этом сообщает ФАН.