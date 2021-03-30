Раскрыта реальная причина смерти Валентины Легкоступовой

Напомним, певица скончалась 14 августа 2020 года, а за несколько дней до этого появилась информация, что ее вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Супруги долгое время не связывались с родственниками, а 7 августа их нашли в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире в Москве. На теле доставленной Легкоступовой, доставленной тогда в больницу, обнаружили многочисленные синяки.