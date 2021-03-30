Раскрыта реальная причина смерти Валентины Легкоступовой

Раскрыта реальная причина смерти певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на заключение специалистов.
Главный судмедэксперт Москвы и руководитель исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского проанализировали посмертное состояние Легкоступовой, подписав результаты экспертизы о причинах смерти звезды. Оказалось, что артистка умерла из-за полиорганной недостаточности, проявившейся из-за хронических заболеваний и травмы головы.
Отмечается, что заболевания певицы получили развитие вследствие долгого злоупотребления спиртными напитками. При этом насилие и ошибку врачей в отношении покойной звезды специалисты исключили.
Напомним, певица скончалась 14 августа 2020 года, а за несколько дней до этого появилась информация, что ее вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Супруги долгое время не связывались с родственниками, а 7 августа их нашли в состоянии сильного алкогольного опьянения в квартире в Москве. На теле доставленной Легкоступовой, доставленной тогда в больницу, обнаружили многочисленные синяки.