Звездные мужчины, которые ушли из семьи к молоденьким девушкам

С первой супругой известный музыкант и продюсер Константин Меладзе
прожил 19 лет. Но брак оказался не настолько крепким, чем казалось изначально. В нулевых мегапопулярность обрела группа "ВИА Гра", образованная Константином. В состав входили три шикарного вида девушки, правда вокалистки перманентно менялись, оставался лишь концепт. Тем не менее, у коллектива есть "золотой состав", в который входили Брежнева
, Грановская и Седокова. С одной из молодых и перспективных певиц у Константина, так уж получилось, возникла взаимная симпатия. Речь о Вере Брежневой.