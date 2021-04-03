Звездные мужчины, которые ушли из семьи к молоденьким девушкам

Мужчин зачастую обвиняют в ветрености. Но правда в том, что крепкий брак - это ответственность двоих. Тем не менее, в мире шоу-бизнеса соблазнов море, а устоять перед ними не так уж и просто. В материале "Рамблера" - несколько житейских историй о том, как звездные мужчины уходили из семьи ради новых отношений.

Фото: @meladzemusic @meladzemusic

Константин Меладзе

С первой супругой известный музыкант и продюсер Константин Меладзе прожил 19 лет. Но брак оказался не настолько крепким, чем казалось изначально. В нулевых мегапопулярность обрела группа "ВИА Гра", образованная Константином. В состав входили три шикарного вида девушки, правда вокалистки перманентно менялись, оставался лишь концепт. Тем не менее, у коллектива есть "золотой состав", в который входили Брежнева , Грановская и Седокова. С одной из молодых и перспективных певиц у Константина, так уж получилось, возникла взаимная симпатия. Речь о Вере Брежневой.

@ververa

Свой роман пара скрывала на протяжении многих лет, но правда все равно выплыла наружу. В СМИ не раз появлялась информация, что Константин жил на две семьи аж с 2005 года. Тем не менее, развод с женой состоялся, а следом и тайная свадьба - Вера и Константин узаконили свои отношения в 2015 году, не афишируя торжество широкой общественности.

Константин Ивлев

Знаменитый телеведущий и повар Константин Ивлев развелся с супругой летом 220 года, чем шокировал общественность. Практически сразу он стал появляться на публике с новой пассией - 29-летней Валерией Куденковой.

@ivlevchef

Комментируя расставание с супругой, с которой прожил много лет, Ивлев сказал, что их любовь угасла задолго до появления Валерии в его жизни.

Кстати, совсем недавно Ивлев и Куденкова сыграли свадьбу!

Сергей Жигунов

Актер Сергей Жигунов разводился со своей супругой Верой Новиковой целых два раза! Впервые пара рассталась, когда стало известно об интрижке актера с Анастасией Заворотнюк . Их роман продлился два года и затем сошел на нет. Жигунов уговорил свою бывшую жену сойтись вновь. Правда, спустя несколько лет отношения перестали быть такими крепкими. Жигунова стали замечать с новой молодой и красивой пассией - Викторией Ворожбит, которую многие СМИ сравнивают с Анастасией, говоря о схожести их внешности.

@zhigunov_sergey