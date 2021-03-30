Ивлеева подсчитала стоимость вечеринки в честь своего 30-летия

По словам Ивлеевой, первоначально она хотела устроить тематическую вечеринку с привлечением финансирования со стороны спонсоров, но столкнулась с проблемами.
Ивлеева подчеркнула, что хотела максимально дистанцироваться от стандартного формата подобных празднований. «Чтобы не сидеть за круглыми столами, слушать тосты, выходить с танцами, говорить имениннику, какой он хороший», — добавила она. В результате ведущая осталась крайне довольна тем, как прошло мероприятие.
«Был общий вайб (атмосфера — прим. «Ленты.ру»), гости сами его создавали, всем было классно. Я поняла, что мои инвестиции себя окупили и эти 16 миллионов я вложила в свое дальнейшее развитие», — заключила блогерша.