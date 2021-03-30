Ивлеева подсчитала стоимость вечеринки в честь своего 30-летия

По словам Ивлеевой, первоначально она хотела устроить тематическую вечеринку с привлечением финансирования со стороны спонсоров, но столкнулась с проблемами.

«Были сложности. И я решила, что *** [все равно], заплачу сама. Из своего кармана я заплатила 16 миллионов рублей», — отметила она.

Блогерша выразила мнение, что рынок в России пока устроен по-другому, и спонсоры «еще не понимают, как это — вкладывать деньги в ивенты (мероприятия — прим. «Ленты.ру» )».

«Они такие: "Мы не понимаем выхлопа, нам проще купить пост, размещению или интеграцию"», — вспомнила она момент из переговоров.

Ивлеева подчеркнула, что хотела максимально дистанцироваться от стандартного формата подобных празднований. «Чтобы не сидеть за круглыми столами, слушать тосты, выходить с танцами, говорить имениннику, какой он хороший», — добавила она. В результате ведущая осталась крайне довольна тем, как прошло мероприятие.