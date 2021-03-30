Ивлеева посчитала, сколько стоил ее роскошный юбилей

"Были сложности. И я решила, что *** [все равно], заплачу сама. Из своего кармана я заплатила 16 миллионов рублей", — написала она.
«Они такие: "Мы не понимаем выхлопа, нам проще купить пост, размещению или интеграцию"», — рассказала она.
"Чтобы не сидеть за круглыми столами, слушать тосты, выходить с танцами, говорить имениннику, какой он хороший...
Был общий вайб, гости сами его создавали, всем было классно. Я поняла, что мои инвестиции себя окупили и эти 16 миллионов я вложила в свое дальнейшее развитие", — объяснила она.