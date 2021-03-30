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Ивлеева посчитала, сколько стоил ее роскошный юбилей

Диана Товсепова
3 часа назад
Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в ночь на 13 марта роскошно отметила свое 30-летие, а сейчас подсчитала, что потратила на свой праздник 16 миллионов рублей. Об этом она расказала в YouTube-подкасте блогера Эльдара Джарахова.
Оказалось, что изначально Ивлеева хотела привлечь к празднику спонсоров.
"Были сложности. И я решила, что *** [все равно], заплачу сама. Из своего кармана я заплатила 16 миллионов рублей", — написала она.
Блогерша считает, что российские инвесторы пока не понимают, зачем вкладываться в мероприятия.
«Они такие: "Мы не понимаем выхлопа, нам проще купить пост, размещению или интеграцию"», — рассказала она.
Ивлеева отметила, что хотела сделать максимально нестандартный праздник.
"Чтобы не сидеть за круглыми столами, слушать тосты, выходить с танцами, говорить имениннику, какой он хороший...
Был общий вайб, гости сами его создавали, всем было классно. Я поняла, что мои инвестиции себя окупили и эти 16 миллионов я вложила в свое дальнейшее развитие", — объяснила она.
Напомним, что девушка пригласила на вечеринку самых ярких и разных представителей шоу-бизнеса, от Аллы Пугачевой и Николая Баскова до Моргенштерна и Дани Милохина.
Звёзды,Видео,Эльдар Джарахов,Анастасия Ивлеева,Алла Пугачева,Николай Басков,
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