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"Его, наверное, обижали эти женщины": Соседов высказался о Разине и эскортницах

Teleprogramma.pro
3 часа назад
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировал высказывание продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, что некоторые заслуженные артистки России в свое время промышляли эскортом.
"Его, наверное, обижали эти женщины": Соседов о Разине и эскортницах
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
«К этому надо относиться с юмором. Если Разин так говорит, то ему виднее. А может они так и зарабатывали. Другое дело, нужно ли об этом говорить. Может так и есть. Это такая тема, которую глупо обсуждать. Думаю, что действительно многие так зарабатывали. Это не для кого не секрет. Если Разину важно, то пусть об этом говорит. Я не знаю, о ком конкретно его слова. Полагаю, что это правда. Зачем ему лгать? Может эти женщины его чем-то обидели? Комментировать это глупо».
Как добавил Соседов, такие заявления делают рейтинги и пиар тому, кто их сделал.
«Его, наверное, обижали эти женщины. Он говорит то, что знает. Вряд ли бы он стал оговаривать невиновного человека. Наверное, есть какие-то основания и причины у него для таких заявлений»,
- сказал Соседов.
Напомним, что Андрей Разин не стал называть конкретных имен. Он заметил, что на него за это могут подать в суд.
Звёзды,Сергей Соседов,Андрей Разин,
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