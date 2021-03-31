"Его, наверное, обижали эти женщины": Соседов о Разине и эскортницах

«К этому надо относиться с юмором. Если Разин так говорит, то ему виднее. А может они так и зарабатывали. Другое дело, нужно ли об этом говорить. Может так и есть. Это такая тема, которую глупо обсуждать. Думаю, что действительно многие так зарабатывали. Это не для кого не секрет. Если Разину важно, то пусть об этом говорит. Я не знаю, о ком конкретно его слова. Полагаю, что это правда. Зачем ему лгать? Может эти женщины его чем-то обидели? Комментировать это глупо».
«Его, наверное, обижали эти женщины. Он говорит то, что знает. Вряд ли бы он стал оговаривать невиновного человека. Наверное, есть какие-то основания и причины у него для таких заявлений»,