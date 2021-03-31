"Связь с Фриске стала возможностью продвинуться"

Сазыкина уверена, что на новом месте работы телеведущий зарабатывает слишком мало. По ее мнению, ему будет тяжело обеспечивать троих детей, если шоу на ТНТ закроют.

Кроме того, она вспомнила роман Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева в те времена, когда она работала с группой "Блестящие". Продюсер заявила, что у певицы было много поклонников.