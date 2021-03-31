«Сейчас Дима устраивает "показательные выступления" в соцсетях, говорит, что он самый счастливый. Но если все-таки его шоу на ТНТ закроют, вообще не понятно, на что он будет содержать троих детей. Где он возьмет деньги? В этой ситуации больше всего жалко Платона», — отметила Сазыкина.
«Когда я работала с "Блестящими", я знала Жанну Фриске как очень красивую, влиятельную даму. Ухажеров у нее было полным-полно. Как говорится, только пальчик покажи и все у ее ног. Но выбрала она бедного Шепелева. Для него связь с Фриске стала возможностью продвинуться по карьерной лестнице»