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Сазыкина заявила, что Шепелев продвинулся благодаря Фриске

Елизавета Назарова
3 часа назад
Продюсер Олеся Сазыкина, которая раньше работала с группой "Блестящие", высказалась о финансовом состоянии Шепелева. Кроме того, она заявила, что благодаря Фриске он поднялся по карьерной лестнице. Об этом сообщает "Собеседник".
"Связь с Фриске стала возможностью продвинуться"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Сазыкина уверена, что на новом месте работы телеведущий зарабатывает слишком мало. По ее мнению, ему будет тяжело обеспечивать троих детей, если шоу на ТНТ закроют.
«Сейчас Дима устраивает "показательные выступления" в соцсетях, говорит, что он самый счастливый. Но если все-таки его шоу на ТНТ закроют, вообще не понятно, на что он будет содержать троих детей. Где он возьмет деньги? В этой ситуации больше всего жалко Платона», — отметила Сазыкина.
Кроме того, она вспомнила роман Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева в те времена, когда она работала с группой "Блестящие". Продюсер заявила, что у певицы было много поклонников.
«Когда я работала с "Блестящими", я знала Жанну Фриске как очень красивую, влиятельную даму. Ухажеров у нее было полным-полно. Как говорится, только пальчик покажи и все у ее ног. Но выбрала она бедного Шепелева. Для него связь с Фриске стала возможностью продвинуться по карьерной лестнице»
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