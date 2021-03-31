Шэрон Стоун об инсульте: "Мой шанс выжить был равен 1%"

Инсульт произошел в 2001 году, из-за него она потеряла опеку над сыном, работу и дом. Актриса рассказала, что столкнулась с ужасным отношением от людей. Для восстановления ей понадобилось семь лет.

Сейчас звезда принимает участие в конференциях, посвященных здоровью женщин. Она также уделяет большое внимание информированию об инсультах. Она рассказала, что инсульт был у ее матери и бабушки, и в ее случае она довольно поздно попала к врачу, поэтому ее шансы выжить были минимальны.