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Шэрон Стоун об инсульте: "Мой шанс выжить был равен 1%"

Елизавета Назарова
2 часа назад
Шэрон Стоун дала интервью изданию Variety перед выходом своих мемуаров. В нем она рассказала о том, как перенесла инсульт и о долгом восстановлении после него.
Шэрон Стоун об инсульте: "Мой шанс выжить был равен 1%"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Инсульт произошел в 2001 году, из-за него она потеряла опеку над сыном, работу и дом. Актриса рассказала, что столкнулась с ужасным отношением от людей. Для восстановления ей понадобилось семь лет.
"Не думаю, что кто-то вообще в состоянии понять, насколько опасен для женщин инсульт, и сколько времени занимает период восстановления", — добавила она.
Стоун рассказала, что ей помог Бернар Арно, один из богатейших людей мира. Он предложил ей контракт с Dior, благодаря которому актриса смогла заработать.
"Мне пришлось перезаложить свой дом. Я потеряла все, что имела. Потеряла карьеру. Я же была вроде как самой горячей суперзвездой, понимаете? Принцесса Диана и я были так знамениты. И вот, она умерла, а у меня случился инсульт. И нас сразу забыли"
Сейчас звезда принимает участие в конференциях, посвященных здоровью женщин. Она также уделяет большое внимание информированию об инсультах. Она рассказала, что инсульт был у ее матери и бабушки, и в ее случае она довольно поздно попала к врачу, поэтому ее шансы выжить были минимальны.
"У меня был обширный инсульт и девятидневное кровоизлияние в мозг. Если у вас очень сильно болит голова - бегите к врачу. Я попала к врачу только на третий или четвертый день после инсульта. Большинство людей умирают к тому моменту. Мой шанс выжить был равен 1% - и после операции врачи еще месяц не были уверены в том, что я выживу"
Звёзды,Бернар Арно,Шэрон Стоун,
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