Шэрон Стоун об инсульте: "Мой шанс выжить был равен 1%"

"Не думаю, что кто-то вообще в состоянии понять, насколько опасен для женщин инсульт, и сколько времени занимает период восстановления", — добавила она.
"Мне пришлось перезаложить свой дом. Я потеряла все, что имела. Потеряла карьеру. Я же была вроде как самой горячей суперзвездой, понимаете? Принцесса Диана и я были так знамениты. И вот, она умерла, а у меня случился инсульт. И нас сразу забыли"
"У меня был обширный инсульт и девятидневное кровоизлияние в мозг. Если у вас очень сильно болит голова - бегите к врачу. Я попала к врачу только на третий или четвертый день после инсульта. Большинство людей умирают к тому моменту. Мой шанс выжить был равен 1% - и после операции врачи еще месяц не были уверены в том, что я выживу"