Ивлеева впервые рассказала об отце

"Когда я встретила свою первую любовь, у меня не было машины, но я видела, как он ее водит. Левая рука запрокинута вальяжно на руль, а правая на подлокотнике. Казалось бы, маленькая деталь. А я смотрела и невольно запоминала. Сейчас веду свой офигенный «Гелендваген» и делаю это левой рукой. Не специально, так получилось, интуитивно. Отца у меня не было и нет до сих пор. Не знаю, что это за человек, как он выглядит"
"Те возможности, которыми я обладаю, та сила, которой я имею право распоряжаться, она гораздо дороже и важнее, чем человек, которой может называться моим отцом"