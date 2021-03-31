Ивлеева впервые рассказала об отце

Выяснилось, что раньше Ивлеева сильно переживала из-за того, что у нее нет отца. Она поделилась, что у нее не было поддержки, опоры и примера того, каким должен быть мужчина. Все привычки звезда перенимала от своих молодых людей.

Ивлеева говорит, что не хочет заниматься поисками отца. Сейчас она понимает, что его отсутствие сделало ее той, кем она есть сейчас. Блогер отметила, что, возможно если бы в ее жизни был отец, все сложилось бы по-другому.