Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

Ивлеева впервые рассказала об отце

Елизавета Назарова
1 час назад
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева впервые рассказала о своем отце. Он ушел из семьи, когда будущая звезда была маленькой. Об этом она рассказала в YouTube-подкасте Эльдара Джарахова.
Ивлеева впервые рассказала об отце
Фото: @_agentgirl_@_agentgirl_
Выяснилось, что раньше Ивлеева сильно переживала из-за того, что у нее нет отца. Она поделилась, что у нее не было поддержки, опоры и примера того, каким должен быть мужчина. Все привычки звезда перенимала от своих молодых людей.
"Когда я встретила свою первую любовь, у меня не было машины, но я видела, как он ее водит. Левая рука запрокинута вальяжно на руль, а правая на подлокотнике. Казалось бы, маленькая деталь. А я смотрела и невольно запоминала. Сейчас веду свой офигенный «Гелендваген» и делаю это левой рукой. Не специально, так получилось, интуитивно. Отца у меня не было и нет до сих пор. Не знаю, что это за человек, как он выглядит"
Ивлеева говорит, что не хочет заниматься поисками отца. Сейчас она понимает, что его отсутствие сделало ее той, кем она есть сейчас. Блогер отметила, что, возможно если бы в ее жизни был отец, все сложилось бы по-другому.
"Те возможности, которыми я обладаю, та сила, которой я имею право распоряжаться, она гораздо дороже и важнее, чем человек, которой может называться моим отцом"
Звёзды,Эльдар Джарахов,Анастасия Ивлеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители