Экс-сотрудник Спирс раскрыл правду о ее пугающих постах

Речь идет о кинокартине Framing Britney Spears, в которой рассказывается о пути артистки к мировой известности и установления ее отцом опеки над ней в 2008 году. Тем не менее визажист подчеркнул, что «содержание публикаций принадлежит ей, но слова не иллюстрируют то, что она чувствует на самом деле».