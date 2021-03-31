Узбекский хирург получил иск на миллионы рублей за видео, в котором он якобы делает пластику украинской певице Светлане Лободе . Соответствующее письмо главврач клиники Ibatov’s Clinic опубликовал в Instagram

Основатель медицинского центра Нодир Ибатов поделился текстом документа, согласно которому представители исполнительницы хотят взыскать 172 тысячи долларов (13 миллионов рублей) за клевету с врача Донийора Чориева, работающего в Ibatov’s Clinic.

Известно, что певица предъявила Чориеву претензию за ролик, в котором он продемонстрировал результат ринопластики одной из своих пациенток и в описании к посту указал страницу Лободы.

В ответ на письмо знаменитости главврач Ибатов отметил, что сомневается в достоверности полученной претензии, поскольку почта, с которой она была отправлена, не принадлежит ни продюсерам певицы, ни ее официальным представителям. Помимо этого, документ не подписан именем юриста.

По словам Ибатова, в ближайшее время его юристы свяжутся с командой Лободы, чтобы убедиться в подлинности полученного документа. Певица еще не давала комментариев по этому поводу.