Счастливы вместе: самые крепкие звездные пары

WomanHit.ru собрал свой топ 6 знаменитых семей, которые дружно поживают, да добра наживают.

Существует мнение, что в шоу-бизнесе нет искренности, а значит, построить крепкую семью практически невозможно. Мода на разводы и публичное выяснение отношений достигла своего пика, так что поклонники уже перестают верить в любовные перипетии своих кумиров. Но есть и такие пары, которые доказывают обратное: любовь существует даже в мире большого кино и музыки! Мы собрали шесть пар, которые не знают, что такое развод.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — 8 лет в браке

До того как начать встречаться в 2009 году, артисты были знакомы целы× 6 лет! В 2007 году они вместе участвовали в шоу «Танцы на льду». Однажды, после съёмок проекта Алексей пригласил Юлю на свой сольный концерт. Девушке так понравилось его выступление, что она решила сделать ответный жест и прислала ему билет на свой концерт. Отношения Юлии и Алексея развивались довольно быстро: совсем скоро пара начала жить вместе.

В 2013 году они тайно расписались в московском загсе, а в Испании сыграли настоящую свадьбу. В октябре 2017 года у Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук родилась долгожданная дочка, которую назвали Амелией.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева — 8 лет в браке

Прежде чем вступить в романтические отношения, Павел Ляйсан долгое время были друзьями — около 7 лет. В марте 2012-го из жизни знаменитой гимнастки ушла её главная опора во всём — её мама Зульфия. Именно в тот момент Воля оказался рядом и всячески поддерживал Ляйсан, и к её удивлению оказалось, что настоящая любовь была всё это время рядом.

Павел и Ляйсан поженились в 2012 году. Когда в СМИ появилась информация об их браке, многие не поверили. Хотя пара и не скрывалась, но их считали просто друзьями. В мае 2013 года на свет появился их первенец, сын Роберт, а через 2 года Ляйсан подарила Павлу дочь Софию.

Анна Снаткина и Виктор Васильев — 9 лет в браке

Судьбоносная встреча молодых людей произошла на шоу «Yesterday live», ведущим которого был на тот момент Виктор Васильев . Виктору предстояло вести диалог с приглашенной звездой Анной Снаткиной . Между молодыми людьми сразу же вспыхнула искра, поэтому после окончания съемок Виктор предпринял попытку познакомиться с красавицей, а та в ответ пригласила его на свой спектакль.

В 2012 году пара оформила отношения в Санкт-Петербурге. А уже в следующем году у пары родилась дочь, которую назвали Вероникой.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева — 11 лет в браке

Первой Кирилла Сафонова заметила мама Саши Савельевой. В 2007 году актёр играл главную роль в одном из самых популярных сериалов того времени «Татьянин день» (кстати, мелодраму снова можно будет увидеть на экранах с 22 марта в 14:00 на СТС Love!). В этом проекте мама певицы и заметила Кирилла, а затем показала своей дочке. Спустя некоторое время Савельева уже лично познакомилась с Сафоновым на вечеринке, и он показался ей смутно знакомым. На следующий день актёру удалось добыть телефон девушки через общих знакомых, и между молодыми людьми завязались отношения.

В 2010 году пара тайно отпраздновала свадьбу в кругу родных и близких, а в 2015 они закатили настоящую свадебную вечеринку, где роль пастора сыграл продюсер «Фабрики» Игорь Матвиенко . В марте 2019 года у супругов родился сын Леон. Сейчас пара наслаждается родительством.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская — 11 лет в браке

23-летняя выпускница «Фабрики звезд 5» и популярный музыкант познакомились во Франции съемках проекта «Большие гонки» в 2005 году. Несмотря на разницу в возрасте 14 лет, Владимир влюбился в Наталью с первого взгляда.

Спустя полгода после знакомства молодые люди встретились вновь в общей компании и больше не расставались. Почти сразу влюбленные стали жить вместе. Спустя два года после начала отношений Пресняков и Подольская сыграли свадьбу в Лас-Вегасе, а уже в 2010 вступили в официальный брак.

В 2015 году на свет появился общий сын пары — Артём, а еще через пять лет Наталья и Владимир стали родителями во второй раз: у них родился сын, которого назвали Иваном.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев — 11 лет в браке

История любви этой пары началась с настоящего служебного романа. Лиза и Максим снимались вместе в фильме «Я не скажу», где играли пару, оказавшуюся на грани расставания. Пока актёры изображали кризис в отношениях, между ними возникала «химия».

Ситуация осложнялась тем, что Максим Матвеев на тот момент был не свободен. Уже спустя несколько лет все будут говорить, что брак Матвеева трещал по швам еще до его знакомства с Боярской