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На слуху: Егор Крид рассказал, сколько тратит на женщин

Анна Арсеньева
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Крид рассказал, сколько тратит на женщин
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это ни для кого не секрет": Соседов о Разине и эскортницах

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слова Андрея Разина о том, что некоторые артистки раньше подрабатывали в эскорте.

"Связь с Фриске стала возможностью продвинуться"

Продюсер Олеся Сазыкина, которая раньше работала с группой "Блестящие", высказалась о финансовом состоянии Шепелева. Кроме того, она заявила, что благодаря Фриске он поднялся по карьерной лестнице.

От хирурга из Узбекистана потребовали компенсацию за клевету о Лободе

@lobodaofficial
Пластический хирург из Узбекистана Донийор Чориев, которого ранее Лобода обвинила в клевете, получил письмо с суммой компенсации.

Егор Крид рассказал, сколько тратит на женщин

@egorkreed
Певец Егор Крид рассказал, сколько в месяц тратит на своих девушек. По его словам, эта сумма даже больше, чем он тратит на себя.

Шэрон Стоун об инсульте: "Мой шанс выжить был равен 1%"

Шэрон Стоун дала интервью изданию Variety перед выходом своих мемуаров. В нем она рассказала о том, как перенесла инсульт и о долгом восстановлении после него.
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