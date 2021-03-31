На слуху: Крид рассказал, сколько тратит на женщин

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На слуху: Егор Крид рассказал, сколько тратит на женщин
Анна Арсеньева
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
globallookpress.com
globallookpress.com
"Это ни для кого не секрет": Соседов о Разине и эскортницах
globallookpress.com
Музыкальный критик
Сергей Соседов
прокомментировал слова
Андрея Разина
о том, что некоторые артистки раньше подрабатывали в эскорте.
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"Связь с Фриске стала возможностью продвинуться"
globallookpress.com
Продюсер
Олеся Сазыкина
, которая раньше работала с группой "Блестящие", высказалась о финансовом состоянии Шепелева. Кроме того, она заявила, что благодаря Фриске он поднялся по карьерной лестнице.
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От хирурга из Узбекистана потребовали компенсацию за клевету о Лободе
@lobodaofficial
Пластический хирург из Узбекистана Донийор Чориев, которого ранее Лобода обвинила в клевете, получил письмо с суммой компенсации.
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Егор Крид рассказал, сколько тратит на женщин
@egorkreed
Певец
Егор Крид
рассказал, сколько в месяц тратит на своих девушек. По его словам, эта сумма даже больше, чем он тратит на себя.
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Шэрон Стоун об инсульте: "Мой шанс выжить был равен 1%"
globallookpress.com
Шэрон Стоун
дала интервью изданию Variety перед выходом своих мемуаров. В нем она рассказала о том, как перенесла инсульт и о долгом восстановлении после него.
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