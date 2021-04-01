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«Спасти его было нельзя»: Владимир Познер рассказал о смерти своего отца в самолете

Teleprogramma.proиещё 4
1 апреля 2021
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о смерти своего отца, который ушел из жизни прямо в самолете.
«Спасти его было нельзя»: Познер о смерти своего отца
Фото: teleprogramma.proteleprogramma.pro
«Он умер в самолете. Заболел в Париже. У него была лейкемия. Его посадили в самолет. Здесь в Москве для него была готова палата. Но, к счастью, он умер в самолете, потому что спасти его было нельзя. Он бы только мучился».
Владимир Познер Как отметил Познер, получилось так, что его отец «умер нигде». «Так случилось, что в воздухе. Отец был человеком, который создал экспериментальную творческую киностудию. Она работала во время экономических реформ Косыгина. Именно они выпустили фильм «Белое солнце пустыни». Киностудия была построена на американском принципе оплаты труда. В итоге ее прикрыли. Для него это был удар. И он ушел на пенсию. Написал заявление. Думал, что его будут уговаривать. Ему тут же подписали, потому что хотели от него избавиться. Вскоре у него случился инфаркт», — заметил Познер.
Напомним, что Владимир Познер считается одним из мэтров отечественной журналистки. Он первый президент Академии российского телевидения.
Звёзды,Владимир Познер,
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