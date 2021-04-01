«Спасти его было нельзя»: Познер о смерти своего отца

Владимир Познер Как отметил Познер, получилось так, что его отец «умер нигде». «Так случилось, что в воздухе. Отец был человеком, который создал экспериментальную творческую киностудию. Она работала во время экономических реформ Косыгина. Именно они выпустили фильм «Белое солнце пустыни». Киностудия была построена на американском принципе оплаты труда. В итоге ее прикрыли. Для него это был удар. И он ушел на пенсию. Написал заявление. Думал, что его будут уговаривать. Ему тут же подписали, потому что хотели от него избавиться. Вскоре у него случился инфаркт», — заметил Познер.