Певец Лев Лещенко назвал плюсы жизни в СССР

Лев Лещенко крепко дружил с Леонидом Брежневым и его семьей. Артист вспоминает о них как об очень скромных людях.

Лев Лещенко заметил, что несмотря на дружбу с политическими деятелями и многочисленные награды в его арсенале, на жизнь он зарабатывает самостоятельно.