Певец Лев Лещенко назвал плюсы жизни в СССР

«Они не знают, как можно иначе общаться, дружить, преодолевать трудности, радоваться какой-то покупке на скопленные деньги. Было, конечно, много и негативного. Но зато какая была социальная программа! Я выучился бесплатно», — вспомнил Лещенко в интервью «Собеседник.ru».
«Я вырос в среде людей, которые дорожили своей честью, своей порядочностью, где никто не воровал, не врал», — заметил он.
«Я дружил с семьей Брежнева, который жил очень скромно. Эти большевики ушли из жизни, у них в карманах одна пыль была. Коррупции, как таковой, не было! Если ты осрамился, то тебя выгоняли из этой номенклатуры», — заявил певец.