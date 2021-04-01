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Певец Лев Лещенко назвал плюсы жизни в СССР

Слово и Дело
2 часа назад
Артист эстрады Лев Лещенко испытывает чувство жалости к людям, которые не жили в Советском Союзе. Певец считает, что современное общество не знает той жизни, когда в приоритете была порядочность.
Певец Лев Лещенко назвал плюсы жизни в СССР
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
«Они не знают, как можно иначе общаться, дружить, преодолевать трудности, радоваться какой-то покупке на скопленные деньги. Было, конечно, много и негативного. Но зато какая была социальная программа! Я выучился бесплатно», — вспомнил Лещенко в интервью «Собеседник.ru».
Артист считает, что ему удалось побывать в девяти странах: в стране Сталина, в стране Хрущева, в стране Брежнева — и так далее.
«Я вырос в среде людей, которые дорожили своей честью, своей порядочностью, где никто не воровал, не врал», — заметил он.
Лев Лещенко крепко дружил с Леонидом Брежневым и его семьей. Артист вспоминает о них как об очень скромных людях.
«Я дружил с семьей Брежнева, который жил очень скромно. Эти большевики ушли из жизни, у них в карманах одна пыль была. Коррупции, как таковой, не было! Если ты осрамился, то тебя выгоняли из этой номенклатуры», — заявил певец.
Лев Лещенко заметил, что несмотря на дружбу с политическими деятелями и многочисленные награды в его арсенале, на жизнь он зарабатывает самостоятельно.
Лев Лещенко в 79 лет продолжает удивлять публику — артист в эфире телеканала ТНТ зачитал рэп под музыку Моргенштерна.
Звёзды,Лев Лещенко,Леонид Брежнев,
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