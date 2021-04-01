Лобода заразилась коронавирусом и отменила концерт

Лобода заверила, что билеты на мероприятие не будут аннулированы. В финале послания звезда обратилась к поклонникам и призвала их внимательнее относиться к своему здоровью. Многие подписчики оказались встревожены новостью о самочувствии артистки и пожелали ей скорейшего выздоровления. Однако некоторые восприняли сообщение о заражении как шутку, ведь пост был опубликован первого апреля.