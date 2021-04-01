Лобода заразилась коронавирусом и отменила концерт

Поклонники певицы Светланы Лободы с нетерпением ждали концерта звезды концертном зале Барвиха Luxury Village. Недавно исполнительница расстроила фанатов новостью о переносе концерта. В своем Instagram артистка сообщила, что почувствовала симптомы заражения, которые затем подтвердил тест.
"К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших. Я приняла единственно возможное решение в данной ситуации- перенести концерт на 16 апреля", — объяснила певица.
Лобода заверила, что билеты на мероприятие не будут аннулированы. В финале послания звезда обратилась к поклонникам и призвала их внимательнее относиться к своему здоровью. Многие подписчики оказались встревожены новостью о самочувствии артистки и пожелали ей скорейшего выздоровления. Однако некоторые восприняли сообщение о заражении как шутку, ведь пост был опубликован первого апреля.