Лобода заразилась коронавирусом

Концерт певицы Светланы Лободы должен был состояться в концертном зале Барвиха Luxury Village, однако звезда сообщила о его переносе. В своем Instagram артистка заявила, что почувствовала симптомы заражения коронавирусом, а затем тест все подтвердил.
«К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших. Я приняла единственно возможное решение в данной ситуации- перенести концерт на 16 апреля»,
— объяснила певица.
Артистка также обратилась к поклонникам и призвала их внимательнее относиться к своему здоровью.