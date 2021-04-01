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Лобода заразилась коронавирусом и отменила концерт

Мария Грибова
3 часа назад
Концерт певицы Светланы Лободы должен был состояться в концертном зале Барвиха Luxury Village, однако звезда сообщила о его переносе. В своем Instagram артистка заявила, что почувствовала симптомы заражения коронавирусом, а затем тест все подтвердил.
Лобода заразилась коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших. Я приняла единственно возможное решение в данной ситуации- перенести концерт на 16 апреля»,
— объяснила певица.
Артистка также обратилась к поклонникам и призвала их внимательнее относиться к своему здоровью.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Резник съехал из дома из-за безденежья.
Звёзды,Светлана Лобода,
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