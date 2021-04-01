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Экс-сотрудник Спирс раскрыл правду о ее пугающих постах

Мария Грибова
1 час назад
Билли Брасфилд, бывший сотрудник американской исполнительницы Бритни Спирс, раскрыл правду о ее пугающих публикациях в социальных сетях. Соответствующий материал публикует Page Six.
Экс-сотрудник Спирс раскрыл правду о ее пугающих постах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Мужчина рассказал, что лично беседовал с артисткой. Она призналась, что далеко не все подписи под постами в ее Instagram созданы ею самостоятельно.
Например, под постом, где Спирс танцует, написано:
«Я не смотрела документальный фильм, но меня смутило то, в каком свете меня выставили. Я плакала две недели и до сих пор иногда плачу!»
Речь идет о кинокартине Framing Britney Spears, в которой рассказывается о пути артистки к мировой известности и установления ее отцом опеки над ней в 2008 году.
Брасфилд отметил, что «содержание публикаций принадлежит ей, но слова не иллюстрируют то, что она чувствует на самом деле».
«Меня расстроило, что в публикации были высказывания, осуждающее ее фанатов и движение #FreeBritney. (...) Это ее жизнь. Ей не нравится быть жертвой, она никогда не хотела быть ею и не считает себя таковой»,
— добавил он.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Лобода заразилась коронавирусом.
Звёзды,Бритни Спирс,
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