Экс-сотрудник Спирс раскрыл правду о ее пугающих постах

Билли Брасфилд, бывший сотрудник американской исполнительницы Бритни Спирс , раскрыл правду о ее пугающих публикациях в социальных сетях. Соответствующий материал публикует Page Six.

Мужчина рассказал, что лично беседовал с артисткой. Она призналась, что далеко не все подписи под постами в ее Instagram созданы ею самостоятельно.

Например, под постом, где Спирс танцует, написано:

«Я не смотрела документальный фильм, но меня смутило то, в каком свете меня выставили. Я плакала две недели и до сих пор иногда плачу!»

Речь идет о кинокартине Framing Britney Spears, в которой рассказывается о пути артистки к мировой известности и установления ее отцом опеки над ней в 2008 году.

Брасфилд отметил, что «содержание публикаций принадлежит ей, но слова не иллюстрируют то, что она чувствует на самом деле».

«Меня расстроило, что в публикации были высказывания, осуждающее ее фанатов и движение #FreeBritney. (...) Это ее жизнь. Ей не нравится быть жертвой, она никогда не хотела быть ею и не считает себя таковой»,