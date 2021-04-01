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На слуху: Илья Резник съехал из дома из-за безденежья

Мария Грибова
2 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Илья Резник съехал из дома из-за безденежья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер Денис Шведов рассказал о насилии со стороны отчима

Актер Денис Шведов рассказал, что пережил насилие со стороны своего отчима в детстве. Об этом он заявил в ходе интервью для Youtube-канала "Историс — Откройте, Давид!".

Лещенко заявил, что ему жалко тех, кому не довелось жить в СССР

Певец Лев Лещенко заявил, что испытывает чувство жалости к людям, которым не случилось пожить в СССР.

Осужденный на восемь лет актер из «Бригады» вышел на свободу

Кадр из сериала «Бригада»
Бывший майор спецназа Дмитрий Гуменецкий, который исполнил роль охранника Саши Белого в сериале «Бригада», вышел на свободу из рязанской колонии по условно-досрочному освобождению (УДО).

Вдова Грачевского ответила на назначение гендиректора «Ералаша»

Екатерина Белоцерковская, вдова Бориса Грачевского, высказалась о назначении нового генерального директора киножурнала «Ералаш».

«Невмоготу платить аренду»: Резник съехал из дома из-за безденежья

Поэт-песенник Илья Резник заявил, что вместе с женой был вынужден съехать из загородного дома, который был им арендован на протяжении нескольких лет.
Звёзды,Екатерина Белоцерковская,Дмитрий Гуменецкий,Илья Резник,Лев Лещенко,Денис Шведов,РИА Новости,
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