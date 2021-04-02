Степаненко решила через суд взыскать у Петросяна деньги за еду

Российские юмористы Елена Степаненко Евгений Петросян , которые официально развелись в 2018 году, продолжают делить совместно нажитое имущество через суд. Так, артистка решила взыскать с экс-супруга деньги, которые он потратил на еду во время гастролей, передает StarHit.

Отмечается, что представители Степаненко предъявили суду заключение, которое должно подтверждать, что в последние годы брака комик тратил деньги в ущерб семье. «Она требует вернуть деньги, которые Евгений Ваганович потратил на еду в 2016 и 2017 годах», — пояснил адвокат Сергей Жорин

Юрист рассказал, что в документе подсчитаны все траты Петросяна на еду, средства гигиены, кафе и рестораны. По словам Жорина, в это время артист много ездил по гастролям. «Где-то в кафе поел на 600 рублей, где-то — на 300», — добавил адвокат.

Он также заявил, что в заключении указаны и те суммы, которые юморист переводил супруге.

Ранее Жорин сообщал, что оценка имущества, принадлежащего паре, длилась два года. Опись всех предметов, нажитых за 30 лет совместной жизни, заняла около 1000 листов