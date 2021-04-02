Степаненко решила через суд взыскать у Петросяна деньги за еду

Российские юмористы Елена Степаненко и Евгений Петросян, продолжают делить имущество, хотя развелись еще в 2018. Артистка решила взыскать с экс-супруга деньги даже на еду, которые он тратил во время гастролей. Об этом сообщает StarHit.
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Представители Степаненко предъявили суду заключение, которое должно подтверждать, что в последние годы брака комик тратил деньги в ущерб семье.
«Она требует вернуть деньги, которые Евгений Ваганович потратил на еду в 2016 и 2017 годах», — пояснил адвокат Сергей Жорин.
Юрист рассказал, что в документе подсчитаны все траты Петросяна на еду, средства гигиены, кафе и рестораны. По словам Жорина, в это время артист много ездил по гастролям.
«Где-то в кафе поел на 600 рублей, где-то — на 300», — добавил адвокат.
Он также заявил, что в заключении указаны и те суммы, которые юморист переводил супруге.