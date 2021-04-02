Степаненко решила через суд взыскать у Петросяна деньги за еду

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Представители Степаненко предъявили суду заключение, которое должно подтверждать, что в последние годы брака комик тратил деньги в ущерб семье.

«Она требует вернуть деньги, которые Евгений Ваганович потратил на еду в 2016 и 2017 годах», — пояснил адвокат Сергей Жорин.

Юрист рассказал, что в документе подсчитаны все траты Петросяна на еду, средства гигиены, кафе и рестораны. По словам Жорина, в это время артист много ездил по гастролям.

«Где-то в кафе поел на 600 рублей, где-то — на 300», — добавил адвокат.