Сафронов рассказал о своей трехэтажной квартире с видом на Кремль

Сафронов рассказал, как понял, что его призвание — это живопись, где получил образование, сколько у него детей и какого размера состояние. Подробно поведал мастер и о своей элитной квартире, о которой ходят легенды. Это жилье возле Кремля площадью более тысячи квадратных метров.