Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Почта

«Сейчас у меня три этажа»: Никас Сафронов рассказал об элитной квартире с видом на Кремль

Teleprogramma.pro
4 часа назад
64-летний заслуженный художник России Никас Сафронов стал новым героем авторского проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro. Творец лично ответил на те вопросы, которые обычно задают пользователи поисковику.
Сафронов рассказал о своей трехэтажной квартире с видом на Кремль
Фото: teleprogramma.proteleprogramma.pro
Сафронов рассказал, как понял, что его призвание — это живопись, где получил образование, сколько у него детей и какого размера состояние. Подробно поведал мастер и о своей элитной квартире, о которой ходят легенды. Это жилье возле Кремля площадью более тысячи квадратных метров.
«С моего балкона был потрясающий вид на Кремль, а после сосед его перегородил. Я смог выкупить его половину, потом еще коммерческие площади. Сейчас у меня три этажа, где-то 1,2 тысячи квадратных метров. Почти 11 лет я делал ремонт»,
— поведал Сафронов.
Трехэтажная квартира Сафронова обставлена антикварной мебелью. Есть большая библиотека и камин. А соседями художника являются многие знаменитости. К примеру, режиссер Федор Бондарчук.
Звёзды,Никас Сафронов,Федор Бондарчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители