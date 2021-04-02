Сафронов рассказал о своей трехэтажной квартире с видом на Кремль

64-летний заслуженный художник России Никас Сафронов стал новым героем авторского проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro. Творец лично ответил на те вопросы, которые обычно задают пользователи поисковику.
Фото: teleprogramma.proteleprogramma.pro
Сафронов рассказал, как понял, что его призвание — это живопись, где получил образование, сколько у него детей и какого размера состояние. Подробно поведал мастер и о своей элитной квартире, о которой ходят легенды. Это жилье возле Кремля площадью более тысячи квадратных метров.
«С моего балкона был потрясающий вид на Кремль, а после сосед его перегородил. Я смог выкупить его половину, потом еще коммерческие площади. Сейчас у меня три этажа, где-то 1,2 тысячи квадратных метров. Почти 11 лет я делал ремонт»,
— поведал Сафронов.
Трехэтажная квартира Сафронова обставлена антикварной мебелью. Есть большая библиотека и камин. А соседями художника являются многие знаменитости. К примеру, режиссер Федор Бондарчук.