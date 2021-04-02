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«К счастью, умер в самолете»: Познер о смерти своего отца

Даня Виттиг
3 часа назад
Владимир Познер в эфире программы «Судьба человека» рассказал о смерти своего отца. Родитель ведущего ушел из жизни прямо в самолете.
«К счастью, умер в самолете»: Познер о смерти своего отца
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Он умер в самолете. Заболел в Париже. У него была лейкемия. Его посадили в самолет. Здесь в Москве для него была готова палата. Но, к счастью, он умер в самолете, потому что спасти его было нельзя. Он бы только мучился».
Познер вспоминал, как отец сделал революционную по советским меркам киностудию с американским стандартом работы.
«Отец был человеком, который создал экспериментальную творческую киностудию. Она работала во время экономических реформ Косыгина. Именно они выпустили фильм «Белое солнце пустыни». Киностудия была построена на американском принципе оплаты труда. В итоге ее прикрыли. Для него это был удар. И он ушел на пенсию. Написал заявление. Думал, что его будут уговаривать. Ему тут же подписали, потому что хотели от него избавиться. Вскоре у него случился инфаркт», — заметил Познер.
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