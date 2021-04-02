"Третий курс химии": Сергей Сафронов рассказал о болезни

Иллюзионист Сергей Сафронов в Instagram рассказал, как продолжает бороться с раком лимфатической системы. Как отметил фокусник, на днях он побывал на программе «Доброе утро!» Причем не знал, удастся ли ему попасть на съемки. Дело в том, что ему в эти же сроки нужно было сделать промежуточный ПЭТ КТ, чтобы понять насколько успешно идет его лечение.
«Я сейчас отказался от ряда съемок в пользу лечения, но от этой просто не смог. И все получилось! Я успел на ПЭТ КТ! Результат скоро узнаю! А пока сижу в палате и прохожу уже третий курс химии. Всем здоровья!»
«Огромного вам здоровья, Сергей. Вы большой молодец и все у вас получится. И побольше положительных эмоций вам и вашим близким», «Мы все за вас молимся и верим в ваше исцеление», - отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Сергей Сафронов узнал о смертельном заболевании во время прохождения обычного медицинского осмотра совершенно случайно. Исследуя щитовидную железу звезды, медики обнаружили объемную опухоль и сделали биопсию. Анализ показал, что у фокусника рак лимфатической системы.