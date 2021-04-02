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Девушка подала в суд на Егора Крида из-за видео в TikTok

Анна Арсеньева
3 часа назад
Певец Егор Крид опубликовал в своем TikTok-аккаунте видео, на которое попала случайно оказавшаяся в одном лифте со знаменитостью девушка. Ролик собрал более 11 миллионов просмотров. Однако никто не предупредил девушку, что видео с ней будет опубликовано в сеть, и она решила подать на Егора Крида в суд. "Рамблер" узнал подробности о скандале с участием исполнителя.
На видео попала фотохудожник Алиса-Мария Герасимова. Девушка шла рано утром на работу и не планировала засветиться в ТикТоке популярного певца.
"Это случилось, когда я торопилась на работу. Я взяла с собой много платьев и реквизит. Мой внешний вид был очень уставший, потому что в предыдущие дни у меня было очень много съёмок, и я почти не спала. В тот злополучный день мне в фотостудии встретился Егор Крид. К слову, я никогда не реагирую на популярных людей, потому что считаю, что это невежливо, и не хочу доставлять неудобства, к тому же в рамках своей профессии я часто работаю с разными людьми и какого-то особого отношения к «знаменитостям» у меня нет. По факту, я просто села с ним один лифт и когда двери открылись на нужном этаже, то увидела, что кто-то снимает нас на телефон. Я подумала о том, что испортила дубль и мне стало неловко", — написала Алиса-Мария в своем Instagram @good_chloe.
Девушка ушла и забыла про ситуацию, пока вскоре знакомые не начали присылать ей ролик с ее участием в аккаунте Крида:
"Я была зла, раздавлена и расстроена. Многие знают, как неприятно встречать одноклассников или друзей, когда ты идешь, например, в магазин в домашней одежде. Так вот, примерно в таком же виде меня увидели 11 миллионов человек".
Фотохудожница попросила менеджеров Крида удалить ролик или хотя бы отметить ее на публикации, но ее проигнорировали. Теперь она обратилась к юристам и планирует судиться со звездой. Иск уже зарегистрирован в Мосгорсуде. Согласно ему, от артиста требуется удаление ролика и компенсация в размере 110300 рублей.
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