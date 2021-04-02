Девушка подала в суд на Егора Крида из-за видео в TikTok

На видео попала фотохудожник Алиса-Мария Герасимова. Девушка шла рано утром на работу и не планировала засветиться в ТикТоке популярного певца.

Девушка ушла и забыла про ситуацию, пока вскоре знакомые не начали присылать ей ролик с ее участием в аккаунте Крида: