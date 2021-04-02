Роза Сябитова решила избавиться от имплантов

Фото: @syabitova_roza@syabitova_roza
Сябитова поставила их девять лет назад. С тех пор, по словам телеведущей, она постоянно ходит в компрессионном белье и испытывает дискомфорт.
"Очень устала от них, если честно. Здесь разговор идет уже о здоровье, в первую очередь, ну и об удобстве. Если говорить о комфорте, дело в том, что искусственная грудь требует к себе повышенного внимания".
Как рассказала Сябитова, операция ей не стоила ничего, потому что это была рекламная кампания.
"Если честно, грудь выглядит гротескно: тело стареет, а грудь стоит – смешно".
Телеведущая старается отговаривать женщин от этой операции.
"Если бы я знала, что это такое, ни за что бы не стала этого делать, даже если бы мне приплатили. Подтянула бы грудь, и все. Что поделать, я тоже жертва моды".