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На слуху: Познер высказался о смерти своего отца

Стелла Шмель
51 минуту назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Зять Димы Билана заявил на суде, что не получал от него 19 миллионов

@bilanofficial
Конфликт между родственниками произошел год назад, когда Билан подал в суд на зятя с требованием вернуть многомиллионный займ. Об этом сообщает Starhit.
Певец подал на мужа своей старшей сестры Елены иск на 19,5 миллионов рублей. Эти деньги Геннадий Белан-Зимин занял у артиста несколько лет назад, а возвращать не стал, поэтому пришлось обратиться в суд.

«К счастью, умер в самолете»: Познер о смерти своего отца

Владимир Познер в эфире программы «Судьба человека» рассказал о смерти своего отца. Родитель ведущего ушел из жизни прямо в самолете.
«Он умер в самолете. Заболел в Париже. У него была лейкемия. Его посадили в самолет. Здесь в Москве для него была готова палата. Но, к счастью, он умер в самолете, потому что спасти его было нельзя. Он бы только мучился».

Заворотнюк вышла на связь и рассказала о своем здоровье

Кадр из фильма
Российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Об этом сообщает НТВ.

Девушка подала в суд на Егора Крида из-за видео в TikTok

@egorkreed
Певец Егор Крид опубликовал в своем TikTok-аккаунте видео, на которое попала случайно оказавшаяся в одном лифте со знаменитостью девушка. Ролик собрал более 11 миллионов просмотров. Однако никто не предупредил девушку, что видео с ней будет опубликовано в сеть, и она решила подать на Егора Крида в суд.

Роза Сябитова решила избавиться от имплантов

@syabitova_roza
Телеведущая Роза Сябитова заявила, что хочешь избавиться от своих грудных имплантов. Об этом сообщает "Собеседник".
Сябитова поставила их девять лет назад. С тех пор, по словам телеведущей, она постоянно ходит в компрессионном белье и испытывает дискомфорт.
Звёзды,Крид,Владимир Познер,Роза Сябитова,Анастасия Заворотнюк,Дима Билан,
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