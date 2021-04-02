На слуху: Познер высказался о смерти своего отца

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

@bilanofficial

Конфликт между родственниками произошел год назад, когда Билан подал в суд на зятя с требованием вернуть многомиллионный займ. Об этом сообщает Starhit.

Певец подал на мужа своей старшей сестры Елены иск на 19,5 миллионов рублей. Эти деньги Геннадий Белан-Зимин занял у артиста несколько лет назад, а возвращать не стал, поэтому пришлось обратиться в суд.

Владимир Познер в эфире программы «Судьба человека» рассказал о смерти своего отца. Родитель ведущего ушел из жизни прямо в самолете.

«Он умер в самолете. Заболел в Париже. У него была лейкемия. Его посадили в самолет. Здесь в Москве для него была готова палата. Но, к счастью, он умер в самолете, потому что спасти его было нельзя. Он бы только мучился».

Кадр из фильма

Российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь и рассказала о своем самочувствии. Об этом сообщает НТВ.

@egorkreed

Певец Егор Крид опубликовал в своем TikTok-аккаунте видео, на которое попала случайно оказавшаяся в одном лифте со знаменитостью девушка. Ролик собрал более 11 миллионов просмотров. Однако никто не предупредил девушку, что видео с ней будет опубликовано в сеть, и она решила подать на Егора Крида в суд.

@syabitova_roza

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что хочешь избавиться от своих грудных имплантов. Об этом сообщает "Собеседник".